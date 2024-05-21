"Он любит свою жизнь". Зеленский считает, что Путин не применит ядерное оружие в Украине

По его словам, российский диктатор Владимир Путин воздержится от применения ядерного оружия в Украине из чувства самосохранения.

"Возможно, он иррационален, но он любит свою жизнь", - сказал Зеленский.

Он также предположил, что существует еще одна причина колебаний Запада. Президент считает, что некоторые страны стремятся сохранить торговые и дипломатические связи с Россией.

"Все держат двери слегка приоткрытыми", - сказал он.