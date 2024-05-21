"Он любит свою жизнь". Зеленский считает, что Путин не применит ядерное оружие в Украине

Основной причиной колебаний стран Запада является страх перед ядерной эскалацией. Но она была явно преувеличена.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
По его словам, российский диктатор Владимир Путин воздержится от применения ядерного оружия в Украине из чувства самосохранения.
"Возможно, он иррационален, но он любит свою жизнь", - сказал Зеленский.
Он также предположил, что существует еще одна причина колебаний Запада. Президент считает, что некоторые страны стремятся сохранить торговые и дипломатические связи с Россией.
"Все держат двери слегка приоткрытыми", - сказал он.
Россия с самого начала вторжения в Украину угрожает применением ядерного оружия. Особенно такие сигналы посылаются странам Запада, которые помогают Украине оружием.
Сегодня же Минобороны РФ начало проведение первого этапа учений по применению нестратегического ядерного оружия. Они направлены якобы в ответ на "провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".
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