"Він любить горілку? Ми йому надішлемо". Зеленський відповів Берлусконі на випади у бік України

Президент Володимир Зеленський відреагував на скандальні заяви колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі щодо війни в Україні. За його словами, він обговорить ситуацію із нинішнім прем'єром країни Джорджією Мелоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Зеленського в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera .

"Я чув заяви Берлусконі. Я не знаю його особисто. Але, можливо, і нам потрібно щось йому послати (мається на увазі аудіозапис, в якому Берлусконі сказав, що отримав від Путіна 20 пляшок горілки - ред.).

За словами українського лідера, він обговорить із італійським прем'єром ситуацію із підтримкою України. Ця розмова відбудеться на тлі різких випадів колишнього прем'єра Італії Сільвіо Берлусконі про війну в Україні.

Він зазначив, що для України важливо не втратити підтримку Італії та інших країн, зв'язок з якими налагоджувався складно на тлі інтенсивної дезінформаційної кампанії, що розповсюджується Кремлем.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр Італії Сільвіо Берлусконі розкритикував чинну прем'єр-міністр країни Джорджію Мелоні за зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту ЄС у Брюсселі.

Як заявив Берлусконі, якби він залишався прем’єром, він не зустрівся з українським лідером. Крім того, він додав, що якби Зеленський припинив нібито "атакувати" Донбас, то російського вторгнення не було б.

На заяву Берлусконі відреагували у МЗС України. Там зазначили, що такі заяви колишнього прем'єра Італії свідчать про те, що він намагається цілувати криваві руки глави Кремля Володимира Путіна, як це робив з Каддафі.

Після низки критики у свій бік Берлусконі раптом заговорив про "підтримку українського народу".

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