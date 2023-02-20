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"Он любит водку? Мы ему пришлем". Зеленский ответил Берлускони на выпады в сторону Украины

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Владимир Зеленский отреагировал на скандальные заявления бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о войне в Украине. По его словам, он обсудит ситуацию с нынешним премьером страны Джорджей Мелони.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Зеленского в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

Он отметил, что для Украины важно не потерять поддержку Италии и других стран, связь с которыми налаживалась с большим трудом на фоне интенсивной дезинформационной кампании, распространяемой Кремлем.

Джорджа Мелони "сильная женщина, которая сможет сохранить свое правительство".

По словам украинского лидера, он обсудит с итальянским премьером ситуацию с поддержкой Украины. Этот разговор произойдет на фоне резких выпадов бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони о войне в Украине.

"Я слышал заявления Берлускони. Я не знаю его лично. Но, может быть, и нам нужно что-то ему послать (имеется в виду аудиозапись, в которой Берлускони сказал, что получил от Путина 20 бутылок водки - ред.).

Напомним, ранее бывший премьер Италии Сильвио Берлускони раскритиковал действующую премьер-министр страны Джорджию Мелони за встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским на полях саммита ЕС в Брюсселе.

Как заявил Берлускони, если бы он оставался премьером, он не встретился с украинским лидером. Кроме того, он добавил, что если бы Зеленский прекратил якобы "атаковать" Донбасс, то российского вторжения не было бы.

На заявление Берлускони отреагировали в МИД Украины. Там отметили, что такие заявления бывшего премьера Италии свидетельствуют о том, что он пытается целовать кровавые руки главы Кремля Владимира Путина, так же как это делал с Каддафи.

После ряда критики в свою сторону Берлускони вдруг заговорил о "поддержке украинского народа".

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