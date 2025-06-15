"Він хоче цього бою": екс-тренер Володимира Кличка розкрив деталі розмови з боксером
Колишній тренер Володимира Кличка Джеймс Алі Башир заявив, що легендарний український боксер все ще розглядає варіант повернення на ринг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю фахівця YouTube-каналу Seconds Out.
З ким хоче боксувати Кличко
На запитання репортера про плани колишнього гегемона хевівейту, тренер відповів.
"Так, я часто спілкуюся з Володимиром Кличком. Говорив із ним 8-9 днів тому. Я не можу сказати точно, але думаю, що він зараз очікує на рішення Усика", - зазначив Башир.
На думку американського фахівця, Кличко хоче відзначити повернення гучним поєдинком.
"Я точно знаю, що у Володимира є бажання повернутися в ринг і провести бій із Тайсоном Ф'юрі перед тим, як остаточно завершити кар'єру. Він хоче цього бою", - додав Башир.
Повернення Володимира Кличка: що відомо
Чутки про камбек Володимира Кличка, який у березні відсвяткував своє 49-річчя, в професійний бокс з'являються не вперше.
Останній бій молодший з братів-чемпіонів провів 29 квітня 2017 року. Тоді він програв нокаутом британцю Ентоні Джошуа. Цей поєдинок був за титули чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBA (Super), IBF, WBO і IBO.
Після цього бою Володимир офіційно завершив боксерську кар'єру. Однак минулого року він повідомив про бажання повернутися на ринг, щоб побити рекорд Джорджа Формана, який став найстаршим чемпіоном світу у віці 45 років.
При цьому колишній чемпіон наголошує, що повернення можливе лише заради особливого і обов'язково титульного бою – зокрема, з Ф'юрі або Джошуа. Обом цим суперникам Володимир свого часу поступався на рингу.
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