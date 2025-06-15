"Він хоче цього бою": екс-тренер Володимира Кличка розкрив деталі розмови з боксером

Колишній тренер Володимира Кличка Джеймс Алі Башир заявив, що легендарний український боксер все ще розглядає варіант повернення на ринг.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю фахівця YouTube-каналу Seconds Out .

"Я точно знаю, що у Володимира є бажання повернутися в ринг і провести бій із Тайсоном Ф'юрі перед тим, як остаточно завершити кар'єру. Він хоче цього бою", - додав Башир.

"Так, я часто спілкуюся з Володимиром Кличком. Говорив із ним 8-9 днів тому. Я не можу сказати точно, але думаю, що він зараз очікує на рішення Усика", - зазначив Башир.

Повернення Володимира Кличка: що відомо

Чутки про камбек Володимира Кличка, який у березні відсвяткував своє 49-річчя, в професійний бокс з'являються не вперше.

Останній бій молодший з братів-чемпіонів провів 29 квітня 2017 року. Тоді він програв нокаутом британцю Ентоні Джошуа. Цей поєдинок був за титули чемпіона світу у важкій вазі за версіями WBA (Super), IBF, WBO і IBO.

Після цього бою Володимир офіційно завершив боксерську кар'єру. Однак минулого року він повідомив про бажання повернутися на ринг, щоб побити рекорд Джорджа Формана, який став найстаршим чемпіоном світу у віці 45 років.

При цьому колишній чемпіон наголошує, що повернення можливе лише заради особливого і обов'язково титульного бою – зокрема, з Ф'юрі або Джошуа. Обом цим суперникам Володимир свого часу поступався на рингу.

Раніше повідомили, що два непереможених українця проведуть очний бій в андеркарді реваншу Усик – Дюбуа.

Ткож написали, що фітнес-тренер Олександра Усика розкрив таємниці його унікальних тренувань.