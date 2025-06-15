"Он хочет этого боя": экс-тренер Владимира Кличко раскрыл детали разговора с боксером

Бывший тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир заявил, что легендарный украинский боксер все еще рассматривает вариант возвращения на ринг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью специалиста YouTube-каналу Seconds Out .

"Я точно знаю, что у Владимира есть желание вернуться в ринг и провести бой с Тайсоном Фьюри перед тем, как окончательно завершить карьеру. Он хочет этого боя", - добавил Башир.

"Да, я часто общаюсь с Владимиром Кличко. Говорил с ним 8-9 дней назад. Я не могу сказать точно, но думаю, что он сейчас ожидает решения Усика", - отметил Башир.

Возвращение Владимира Кличко: что известно

Слухи о камбэке Владимира Кличко, который в марте отпраздновал свое 49-летие, в профессиональный бокс появляются не впервые.

Последний бой младший из братьев-чемпионов провел 29 апреля 2017 года. Тогда он проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа. Этот поединок был за титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

После этого боя Владимир официально завершил боксерскую карьеру. Однако в прошлом году он сообщил о желании вернуться на ринг, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который стал самым возрастным чемпионом мира в 45 лет.

При этом бывший чемпион отмечает, что возвращение возможно только ради особого и обязательно титульного боя - в частности, с Фьюри или Джошуа. Обоим этим соперникам Владимир в свое время уступал на ринге.

Ранее сообщили, что два непобежденных украинца проведут очный бой в андеркарде реванша Усик - Дюбуа.

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