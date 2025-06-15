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"Он хочет этого боя": экс-тренер Владимира Кличко раскрыл детали разговора с боксером

Воскресенье 15 июня 2025 13:40
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"Он хочет этого боя": экс-тренер Владимира Кличко раскрыл детали разговора с боксером Фото: Владимир Кличко вернется ради особого боя (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Бывший тренер Владимира Кличко Джеймс Али Башир заявил, что легендарный украинский боксер все еще рассматривает вариант возвращения на ринг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью специалиста YouTube-каналу Seconds Out.

С кем хочет боксировать Кличко

На вопрос репортера о планах бывшего гегемона хевивейта, тренер ответил.

"Да, я часто общаюсь с Владимиром Кличко. Говорил с ним 8-9 дней назад. Я не могу сказать точно, но думаю, что он сейчас ожидает решения Усика", - отметил Башир.

По мнению американского специалиста, Кличко хочет отметить возвращение громким поединком.

"Я точно знаю, что у Владимира есть желание вернуться в ринг и провести бой с Тайсоном Фьюри перед тем, как окончательно завершить карьеру. Он хочет этого боя", - добавил Башир.

Возвращение Владимира Кличко: что известно

Слухи о камбэке Владимира Кличко, который в марте отпраздновал свое 49-летие, в профессиональный бокс появляются не впервые.

Последний бой младший из братьев-чемпионов провел 29 апреля 2017 года. Тогда он проиграл нокаутом британцу Энтони Джошуа. Этот поединок был за титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA (Super), IBF, WBO и IBO.

После этого боя Владимир официально завершил боксерскую карьеру. Однако в прошлом году он сообщил о желании вернуться на ринг, чтобы побить рекорд Джорджа Формана, который стал самым возрастным чемпионом мира в 45 лет.

При этом бывший чемпион отмечает, что возвращение возможно только ради особого и обязательно титульного боя - в частности, с Фьюри или Джошуа. Обоим этим соперникам Владимир в свое время уступал на ринге.

Ранее сообщили, что два непобежденных украинца проведут очный бой в андеркарде реванша Усик - Дюбуа.

Также написали, что фитнес-тренер Александра Усика раскрыл тайны его уникальных тренировок.

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Бокс Владимир Кличко Александр Усик Тайсон Фьюри
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