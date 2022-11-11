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Вынужденная мера. Шмигаль заявил, что отключение света будет продолжаться и дальше

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Пятница 11 ноября 2022 18:37
Вынужденная мера. Шмигаль заявил, что отключение света будет продолжаться и дальше Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Украине и дальше будут продолжаться веерные отключения потребителей от электроэнергии, чтобы обезопасить энергетическую систему от перегрузок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета Министров.

Он отметил, что за последние пять недель оккупанты обстреляли десятки подстанций "Укрэнерго" и более 10 объектов генерации. Некоторые из них - по несколько раз.

По словам Шмыгаля, на восстановление генерации поврежденных ТЭС и ТЭЦ нужно более 2,5 млрд гривен. На приведение в строй объектов операторов системы распределения электроэнергии - не менее 5 млрд гривен.

"Плановые отключения потребителей от электроэнергии будут продолжаться. С 10 по 31 октября они коснулись более 9 млн человек. Это вынужденная мера, которая нужна для того, чтобы сохранить целостность нашей энергетической системы и обезопасить ее от перегрузок", - сказал премьер-министр.

Он добавил, что новых ударов россиян нельзя исключать, поэтому в каждом регионе осуществляются комплексные меры по защите энергетической инфраструктуры, а также усиливается система ПВО.

Отопительный сезон

Шмыгаль сообщил, что уже около 70% домов и социальной инфраструктуры подключены к теплу. По данным ОВА, готовность к отопительному сезону составляет 100%, но в неприфронтовых регионах подключены еще не все объекты из-за мягких погодных условий. К тому же, в некоторых областях уже запущено 100% котельных.

По словам премьер-министра, за время полномасштабной войны россияне повредили более 400 объектов критической инфраструктуры в сфере электро- и теплоснабжения. В большинстве случаев это котельные. Больше всего пораженных объектов в Харьковской, Киевской и Донецкой областях. Оккупанты также вывели из строя ряд энергоблоков ТЭС и ТЭЦ.

"К сожалению, снова констатируем, что всем нам нужно быть готовыми к разным сценариям и даже чрезвычайным ситуациям. В первую очередь такая готовность должна быть со стороны местных властей в виде обустройства разветвленной сети пунктов обогрева. Каждый глава ОВА, мэр и глава общины лично ответственен за подготовку к суровым зимним испытаниям", - сказал Шмыгаль.

Напомним, 7 ноября исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, что в Киеве могут отменить веерные отключения света в течение двух недель, если оккупанты не будут прибегать к новым обстрелам.

Однако позже он сказал, что это слишком оптимистичный прогноз, и восстановить энергетическую инфраструктуру через две недели не получится.

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Веерные отключения Электроэнергия Денис Шмыгаль
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