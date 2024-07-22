Вынужденный шаг. Почему Байден снялся с выборов и кто из пары Харрис-Трамп лучше для Украины

Президент США Джо Байден официально выбыл из предвыборной гонки. Вместо него демократы скорее всего выдвинут нынешнего вице-президента Камалу Харрис. О том, что означает решение Байдена и чья победа, Харрис или Дональда Трампа, предпочтительнее для Украины, – ниже в материале РБК-Украина.

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Как и почему Байден снялся с выборов

Накануне было опубликовано заявление, в котором Байден подчеркнул достижения своей администрации и отметил, что для него большая честь служить американскому народу.

"И хотя я намеревался добиваться переизбрания, считаю, что в интересах моей партии и страны, чтобы я ушел в отставку и сосредоточился исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшуюся часть срока", – заявил он.

Таким образом, Байден прислушался к соратникам и за четыре месяца до выборов снял кандидатуру. Призывы усилились после провальных дебатов в июне, на которых по сравнению с Дональдом Трампом президент выглядел растерянным. Лидеры Демократической партии и главные доноры убеждены, что Байден не сможет победить оппонента и обеспечить большинство в Конгрессе.

Сам Байден объяснял поведение усталостью, но дальнейшие события убедили демократов в обратном. На итоговой пресс-конференции после саммита НАТО он допустил ряд оговорок, перепутав президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным, а Камалу Харрис с Трампом. Вскоре после этого Трамп пережил покушение, а веру в бодрость духа, тела и ума Байдена подкосил COVID.

Сейчас он лечится в резиденции в Делавэре. Как пишет Politico, на фоне призывов сойти с дистанции он уже к вечеру 20 июля не исключал данный сценарий. Окончательное решение было принято на встрече с помощниками, которые показали неутешительные результаты опросов.

По сути вчерашнее заявление поставило точку в его блестящей политической карьере. Которая ознаменовалась 8 годами в ранге вице-президента Барака Обамы, победой над Трампом в 2020-м и сроком, на протяжении которого США демонстрировали экономический рост и вернулись в центр международной политики.

Президент США Джо Байден сошел с дистанции после массовых призывов демократов (фото Getty Images)

Решение Байдена стало вынужденным шагом на фоне опасений из-за возраста и физического состояния, объясняет политолог, глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"А ситуация вокруг покушения на Трампа, когда началась эйфория в стане республиканцев, лишь усилила дискуссию о том, что демократам нужно менять кандидата. Потому что речь идет не только о попытке побороться на президентских выборах, а и о том, чтобы сразиться за большинство в нижней палате Конгресса", – рассказал он РБК-Украина.

Решение Байдена также означает трансформацию Демократической партии с точки зрения смены поколений и лидера. Его выход из президентской кампании придаст импульс продемократическому электората и, собственно, с учетом того, что рейтинг Трампа почти не изменился после покушения, еще рано говорить о победе.

"Для Украины сейчас главное работать с обеими партиями, чтобы никто не мог обвинить ее в перегибах на сторону демократов или республиканцев. А что касается, оправдан ли риск, сложно об этом сказать. Шаг вынужденный, посмотрим, что будет в начале ноября", –­ отметил глава "Института Американистики", аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов.

Почему Байден предложил кандидатуру Камалы Харрис

Отдельным заявлением Байден выступил в поддержку вице-президента Харрис.

"Самым первым решением в качестве кандидата от партии в 2020 году я выбрал Камалу Харрис своим вице-президентом. И это было лучшее решение, которое я принял. Сегодня хочу выразить полную поддержку и одобрение кандидату от нашей партии в этом году ­­– пришло время вместе победить Трампа. Давайте сделаем это", – сказал он.

Отметим, Харрис на должности вице-президента вошла в историю, став не только первой женщиной на втором по значимости посту, но первым представителем не белого населения Америки. Подробнее о ней читайте в отдельном материале "Заместительница Байдена. Что известно о Камале Харрис и ее позиции по Украине".

Вчера она заявила, что намерена выиграть номинацию от Демократической партии. Официальное решение примут на съезде 19-22 августа в Чикаго. На первый взгляд, он будет лишь формальностью. Харрис уже поддержали авторитетные Билл и Хиллари Клинтоны, а также партийные лидеры во всех 50 штатах.

Очевидно, вокруг ее кандидатуры сплотились не только демократы, но и демократический электорат. За несколько часов кампания Харрис собрала свыше 50 млн долларов, что стало самой крупной суммой донатов за один день с 2020 года.

О том, что Харрис пойдет на выборы от Демократической партии, станет понятно, когда ее утвердят на августовской конвенции.

"Мой прогноз на 70%, что Камала будет кандидатом в президенты. Но все же с учетом вчерашнего сюрприза в избирательной гонке я бы не торопился с выводами", – отметил Фарапонов.

Камала Хоррис с высокой вероятностью пойдет на выборы президента США от Демократической партии (фото Getty Images)

Еще одна интрига – кого выберут кандидатом на пост вице-президента. Обсуждаются несколько претендентов. В том числе Энди Бешир – губернатор Кентукки, штата, который в 2020 году голосовал за Трампа; министр транспорта Пит Буттиджедж; губернатор Северной Каролины Рой Купер с высокими рейтингами в колеблющемся штате.

Подробнее о том, как такие штаты решают судьбу президентских выборов, читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Также называют имена сенатора от Аризоны и бывшего астронавта Марка Келии; восходящей звезды – губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро; губернатора Иллинойса и миллиардера Джей Би Притцкера; губернатора Мичигана Гретхен Уимер.

По словам Фарапонова, из-за этой "вакансии" у демократов есть некоторое преимущество. И кандидата в вице-президенты выберут, исходя из того, кто сможет обеспечить дополнительные электоральные баллы.

"Возможно, это будет Шапиро, поскольку в Пенсильвании развернулась самая большая борьба между демократами и республиканцами. Видно будет ближе к конвенции", – добавил аналитик.

Каковы шансы Харрис и лучше ли она Трампа для Украины

Согласно опросам, Харрис начинает кампанию с лучшими показателями, чем у Байдена. На данный момент она отстает от Трампа на два процентных пункта – 46% против 48%. Джо Байден в среднем отставал на три процентных пункта (47% против 44%).

Опросы в колеблющихся штатах до снятия Байдена с выборов и до покушения на Трампа показывают, что Харрис отставала всего на 1% в Пенсильвании, уверенно с преимуществом в 5% выигрывала в Вирджинии. В обоих штатах она популярна среди чернокожих, молодежи и женщин-избирателей – всех групп, на голоса которых рассчитывают демократы.

Согласно опросу CBS News, если бы выборы состоялись сегодня, за Харрис проголосовали бы 48% избирателей против 51% за Трампа. И пока сложно предсказать, догонит ли она оппонента или цифры плюс-минус останутся такими до самих выборов.

По мнению Фарапонова, потенциально выход Байдена может вернуть несколько процентов кандидату от демократов. Но многое зависит от того, какие месседжи будут продвигать Харрис и Трамп.

Возможно, если бы все упиралось в цифры, демократы выбрали более рейтингового кандидата. Но здесь речь идет о преемственности, чтобы по сути соревновалась именно команда Байдена, считает Владимир Фесенко.

"Ее выбор был выбором "меньшего зла". Демократы пришли к тому, что выдвижение Харрис проще и с организационной точки зрения, и с точки зрения сохранения единства. Сейчас вопрос не в личностях, они мало влияют на рейтинги. Против Трампа будет соперничать не Камала Харрис, а антитрамповский электорат. Чтобы не допустить избрание Трампа и абсолютной победы республиканцев, в случае которой они получат большинство в Сенате и Палате представителей", – объяснил политолог.

На выборы от республиканцев пойдут Дональд Трамп и кандидат в вице-преизденты Джей Ди Вэнс (фото Getty Images)

Удастся ли Харрис консолидировать электорат, зависит от эффективности кампании. Она менее харизматична по сравнению с Трампом и ей предстоит выбрать оптимальную тактику. Ответы на эти вопросы прояснятся, когда она покажет себя в деле.

На первый взгляд может показаться, что победа Харрис предпочтительнее для Украины. Она осуждала Путина, критиковала задержку военной помощи, а на Саммите мира в Швейцарии заявила, что агрессор должен быть наказан.

Дональд Трамп обещает закончить войну в Украине за 24 часа, но неясно, как именно. Вероятно, он будет стремиться зафиксировать линию разграничения. Согласно популярной версии, для этого он готов угрожать Украине прекращением помощи, а России – резким ее увеличением, если Москва не пойдет на условия Вашингтона. Хотя согласно информации РБК-Украина, в ходе недавнего разговора с Владимиром Зеленским подтвердилось предположение, что на самом деле у Трампа нет "плана по Украине", а есть лишь набор общих тезисов по теме.

Что касается того, кто их них предпочтительнее для нашей страны, нельзя ставить вопрос настолько категорично, отмечает Фарапонов. Поскольку Украине важно сохранить и увеличить американскую поддержку.

"Кто ее обеспечит и на каких условиях, сложно сказать. Сам по себе президент не выделяет помощь, Белый дом администрирует ту помощь, которая готовится Конгрессом. Поэтому если говорить об Украине, то почти все будет зависеть от состава Сената и Палаты представителей", – рассказал он изданию.

На выборах-2024 украинская сторона не будет поддерживать ни Харрис, ни Трампа, говорит Фесенко. Поскольку главное в том, чтобы Америка сохранила стабильность, силу и лидерскую роль, а для Украины – сохранить двухпартийную поддержку.

"У каждого из кандидатов есть свои преимущества и свои недостатки. Выбор сделает американский народ, а мы будем работать с любым победителем", – подчеркивает собеседник.

Вызовом могут стать разногласия в стане Республиканской партии. Где есть как сторонники поддержки Украины, которые критикуют Байдена и демократов за осторожность, так и противники любой помощи. А выдвижение Джей Ди Вэнса лишь зафиксировало такие риски.

"Именно поэтому у Зеленского организовали телефонный разговор с Трампом. Это начало прямого диалога, которое не означает, что мы будем поддерживать Трампа. А то, что нам нужно доносить до него наши интересы в том числе по теме мирных переговоров с Россией", – рассказал Фесенко.

С демократами, по его мнению, проще. Харрис сохранит линию Байдена по отношению к Украине со всем позитивом и негативом. Здесь все стабильно и предсказуемо, в отличие от Трампа. Хотя никто на 100% не может сказать, какой будет его политика. Кроме одной темы: почти наверняка он инициирует переговоры с Кремлем. На каких условиях, вопрос открытый, поэтому важно, что диалог с Трампом уже начался.

При подготовке материала использовались: заявление Джо Байдена, публикации Reuters, CNN, Politico, The New York Times, комментарии украинских экспертов Владислава Фарапонова и Владимира Фесенко.