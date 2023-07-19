На вимогу Болгарії. Північна Македонія внесе зміни до Конституції заради вступу до ЄС

Уряд Північної Македонії ухвалив поправки до Конституції, які включають в Основний закон болгарську меншину, щоб задовольнити вимогу Болгарії й таким чином сприяти майбутньому вступу до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду країни.

Як зазначається, зміни передбачають додавання у преамбулу та статті 49 і 78 Конституції ще кількох народів Північної Македонії.

Таким чином у тексті "Громадяни Республіки Північна Македонія, македонський народ, частина албанського народу, турецький народ, волоський народ, сербський народ, ромський народ, боснійський народ та інші" після слів "боснійський народ" ставлять кому і додають: болгарський народ, хорватський народ, чорногорський народ, словенський народ, єврейський народ і єгипетський народ.

Відповідно до цього також було внесено поправку до Комітету зі зв’язків між громадами, щоб зберегти паритетність представників у парламенті всіх громад, визначену таким чином у преамбулі Конституції.

Зі схваленням цих змін країна сподівається вступити в нову, більш значну фазу переговорів про членство в Європейському Союзі. Уряд заявив, що очікує конструктивності й сумлінності від усіх депутатів задля схвалення змін до конституції в рамках переговорної програми з Європейським Союзом.

"Таке рішення Асамблеї Республіки Північна Македонія дозволить провести другу міжурядову конференцію з ЄС до грудня 2023 року, відкрити розділи в переговорах, активізувати реформи та швидке членство в ЄС", - наголосили в уряді.

Вступ Північної Македонії до Європейського Союзу

Болгарія роками блокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії до ЄС, посилаючись на суперечку щодо спільного минулого двох країн.

Однак у червні 2022 року Народні збори (парламент) Болгарії зняли вето на початок переговорів про вступ до Європейського Союзу Північної Македонії та Албанії. Рішення підтримала більшість парламентаріїв.

19 липня 2022 року Північна Македонія відкрила переговори про вступ з Європейським Союзом.