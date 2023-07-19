ua ru
Ср, 19 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На вимогу Болгарії. Північна Македонія внесе зміни до Конституції заради вступу до ЄС

Новость на русском →
Північна Македонія, Середа 19 липня 2023 10:06
На вимогу Болгарії. Північна Македонія внесе зміни до Конституції заради вступу до ЄС Фото: уряд Північної Македонії схвалив поправки до Конституції заради вступу до ЄС (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Уряд Північної Македонії ухвалив поправки до Конституції, які включають в Основний закон болгарську меншину, щоб задовольнити вимогу Болгарії й таким чином сприяти майбутньому вступу до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду країни.

Як зазначається, зміни передбачають додавання у преамбулу та статті 49 і 78 Конституції ще кількох народів Північної Македонії.

Таким чином у тексті "Громадяни Республіки Північна Македонія, македонський народ, частина албанського народу, турецький народ, волоський народ, сербський народ, ромський народ, боснійський народ та інші" після слів "боснійський народ" ставлять кому і додають: болгарський народ, хорватський народ, чорногорський народ, словенський народ, єврейський народ і єгипетський народ.

Відповідно до цього також було внесено поправку до Комітету зі зв’язків між громадами, щоб зберегти паритетність представників у парламенті всіх громад, визначену таким чином у преамбулі Конституції.

Зі схваленням цих змін країна сподівається вступити в нову, більш значну фазу переговорів про членство в Європейському Союзі. Уряд заявив, що очікує конструктивності й сумлінності від усіх депутатів задля схвалення змін до конституції в рамках переговорної програми з Європейським Союзом.

"Таке рішення Асамблеї Республіки Північна Македонія дозволить провести другу міжурядову конференцію з ЄС до грудня 2023 року, відкрити розділи в переговорах, активізувати реформи та швидке членство в ЄС", - наголосили в уряді.

Вступ Північної Македонії до Європейського Союзу

Болгарія роками блокувала початок переговорів про вступ Північної Македонії до ЄС, посилаючись на суперечку щодо спільного минулого двох країн.

Однак у червні 2022 року Народні збори (парламент) Болгарії зняли вето на початок переговорів про вступ до Європейського Союзу Північної Македонії та Албанії. Рішення підтримала більшість парламентаріїв.

19 липня 2022 року Північна Македонія відкрила переговори про вступ з Європейським Союзом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Македония Вступ в ЄС
NEWS
Пожежа в Одесі та збиті дрони під Києвом: що відомо про наслідки нічної атаки
Пожежа в Одесі та збиті дрони під Києвом: що відомо про наслідки нічної атаки
DAILY
Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Латинський "фронт". Чи є в України союзники в Південній Америці та хто там за Росію