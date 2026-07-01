Нові правила бронювання: кого торкнуться перевірки та що треба зробити до 10 серпня

"Бронювання постійно перебуває в фокусі уваги уряду. Важливо, що бронювання має забезпечити виважений, справедливий підхід та врахувати при цьому потреби Збройних сил в людському ресурсі", - зазначив Соболев.

Як зараз працює система бронювання?

Як пояснив міністр, механізм бронювання базується на надання підприємству статусу критично важливого.

Для отримання цього статусу підприємство має відповідати не менше, ніж трьом критеріям.

Два критерії є обов'язкові - це рівень середньої заробітної плати, зараз 26 тисяч гривень, а для підприємств на прифронтових територіях - не нижче 21 600 гривень, і відсутність податкової заборгованості.

Третій критерій підприємство обирає самостійно. Це може бути базовий критерій, визначений постановою Кабміну, обсяг сплачених податків понад півтора мільйона гривень на рік, або річна валюта виручка понад 32 мільйона євро тощо.

Також може бути галузевий чи регіональний критерій, який встановлюється ЦОВ та ОВА.

Наприклад, в Мінсоцполітики є критерії для виробників протезів, у Мінекономіки - один з критеріїв для великих важливих компаній щодо великої середньої зарплати. Але це один з додаткових критеріїв. Всього таких критеріїв більше кількох сотень.

Чому назріли зміни в порядку бронювання ?

За словами Соболева, востаннє підходи до бронювання системно переглядалися понад півтора роки тому - в грудні 2024 року.

"За умов повномасштабної війни це надзвичайно тривалий період, зважаючи на суттєве зростання кількості заброньованих, і на потреби ЗСУ у людському ресурсі, перегляд критеріїв є справедливим і своєчасним кроком. Для цього в червні Кабінет міністрів України прийняв відповідну постанову", - додав міністр.

Він зазначив, що є три основні зміни: зміна зарплатного критерію, оновлення секторальних критеріїв та зміна обрахунку квоти суміжників.

За словами глави Мінекономіки, за цей рік суттєво зросла середня зарплата в країні. Саме тому оновлений зарплатний критерій для бронювання до рівня трьох мінімальних заробітних плат - це 25 900 гривень.

При цьому цю вимогу не підвищували для прифронтових регіонів. Там так і лишається 21 600 гривень.

"Стосовно оновлених критеріїв. Відповідно до рішення уряду, усі державні органи мають переглянути власні галузеві та регіональні критерії визначення критичних підприємств. Станом на сьогодні всі відповідальні міністерства заюстували свої критерії", - додав Соболев.

За його словами, вже опубліковано 15 таких наказів. Решта будуть опубліковані до кінця цього тижня.

Мета оновлення критеріїв - щоб статус критичного отримували лише ті підприємства, робота яких дійсно важлива для економіки або потреб оборони.

Так, кількісні пороги показників підвищено, а зв'язки критеріїв зі сферами оборони та критичною інфраструктурою посилено.

Як приклав міністр навів один з критеріїв Мінсоцполітики для виробників протезів.

Раніше для отримання статусу критичності вони мали забезпечити за держпрограмою не менше 50 осіб протезами на рік. За новими критеріями не менше 300.

За попередніми розрахунками, оновлення галузевих і регіональних критеріїв стосується приблизно 20% підприємств. Саме щодо цих підприємств державні органи, які затвердили змінені критерії, мають переглянути ухвалені рішення.

Такі підприємства будуть поінформовані цього тижня про необхідність подання пакета документів для визначення критичності за новими критеріями.

Для переважної більшості підприємств, чий галузевий або регіональний критерій залишався без змін, уряд запроваджує спрощений порядок.

Підтвердження відбувається на підставі довідки про середню заробітну плату працівників за останній місяць та податкового розрахунку. Подати ці документи потрібно до 10 серпня.

"Окремо хочу зупинитися на питанні працівників-суміжників. Раніше такі працівники могли враховуватися у квоті бронювання одночасно на кількох підприємствах. Це створювало можливість для маніпулювання лімітами й збільшення квоти, з якої враховувалось 50% на бронювання. Ми прибрали цю можливість, бо це було несправедливо", - додав Соболев.

Тепер, за його словами, такий працівник враховується у квоті лише за одним місцем роботи, тим, за яким строк трудових відносин є найбільшим.

Міністр зазначив, що бізнес був повідомлений про цю зміну ще на початку червня, тож підприємства заздалегідь знали, які саме працівники в них оформлені за сумісництвом, і мали час підготуватися.

Підприємствам, у яких після зміни правил обліку квоти бронювання перевищена, Мінекономіки надсилає відповідне повідомлення. Вони мають впродовж наступного тижня привести кількість заброньованих до нової квоти.