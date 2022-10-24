Вимоги до якості скрапленого газу скасували до кінця війни

Згідно з документом, Технічний регламент почне діяти з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, уряд затвердив Технічний регламент до газу скрапленого в липні 2020 року.

Постанова встановлює єдині вимоги щодо показників якості ГС при їх виробництві та наданні на ринку у відповідності до вимог національних стандартів. Документом встановлюються вимоги до показників якості ГС для автомобільного транспорту, а також для комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Постановою також запроваджується необхідність проведення оцінки відповідності ГС, що вводиться в обіг або надається на ринку України, відповідно до процедури оцінки відповідності.