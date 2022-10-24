Требования к качеству сжиженного газа отменили до конца войны

Согласно документу Технический регламент начнет действовать со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Напомним, правительство утвердило Технический регламент к сжиженному газу в июле 2020 года.

Постановление устанавливает единые требования к показателям качества ГС при производстве и продаже на рынке в соответствии с требованиями национальных стандартов. Документом устанавливаются требования к показателям качества ГС для автомобильного транспорта, а также для коммунально-бытового потребления и промышленных целей.

Постановлением также вводится необходимость проведения оценки соответствия ГС, которое вводится в оборот или продается на рынке Украины, согласно процедуре оценки соответствия.