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Вимоги до якості скрапленого газу скасували до кінця війни

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Україна, Понеділок 24 жовтня 2022 13:56
Вимоги до якості скрапленого газу скасували до кінця війни Фото: якість скрапленого газу будуть перевіряти вже після війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів вніс зміни до Технічного регламенту щодо вимог до газу скрапленого для автомобільного транспорту, комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 21 жовтня 2022 р. № 1197.

Згідно з документом, Технічний регламент почне діяти з дня припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Нагадаємо, уряд затвердив Технічний регламент до газу скрапленого в липні 2020 року.

Постанова встановлює єдині вимоги щодо показників якості ГС при їх виробництві та наданні на ринку у відповідності до вимог національних стандартів. Документом встановлюються вимоги до показників якості ГС для автомобільного транспорту, а також для комунально-побутового споживання та промислових цілей.

Постановою також запроваджується необхідність проведення оцінки відповідності ГС, що вводиться в обіг або надається на ринку України, відповідно до процедури оцінки відповідності.

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