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Требования к качеству сжиженного газа отменили до конца войны

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Украина, Понедельник 24 октября 2022 13:56
Требования к качеству сжиженного газа отменили до конца войны Фото: качество сжиженного газа будут проверять уже после войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров внес изменения в Технический регламент требований к газу сжиженному для автомобильного транспорта, коммунально-бытового потребления и промышленных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 21 октября 2022 г. № 1197 .

Согласно документу Технический регламент начнет действовать со дня прекращения или отмены военного положения в Украине.

Напомним, правительство утвердило Технический регламент к сжиженному газу в июле 2020 года.

Постановление устанавливает единые требования к показателям качества ГС при производстве и продаже на рынке в соответствии с требованиями национальных стандартов. Документом устанавливаются требования к показателям качества ГС для автомобильного транспорта, а также для коммунально-бытового потребления и промышленных целей.

Постановлением также вводится необходимость проведения оценки соответствия ГС, которое вводится в оборот или продается на рынке Украины, согласно процедуре оценки соответствия.

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