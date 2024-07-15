Вимоги як для водіїв. Як можуть покарати велосипедиста за наїзд на пішохода

Влітку на вулицях міст часто можна побачити велосипедистів, які їздять на великій швидкості тротуарами і ризикують травмувати людей. Інколи на пішоходів наїжджають і водії скутерів.

І велосипедисти, і скутеристи повинні виконувати вимоги Правил дорожнього руху України, зазначає юрист.

"Відповідно до чинного законодавства, водії скутерів – це такі самі учасники дорожнього руху, як і інші транспортні засоби. Крім того, для водіїв скутерів з об’ємом двигуна понад 49,9 кубічних сантиметрів ввели за необхідне отримання прав категорії А1", - звертає увагу Олена Воронкова.

Велосипедисти мають рухатись по велосипедних доріжкам, але наразі вони облаштовані не у всіх містах та не по всій їхній території, зазначає фахівець.

"Якщо велосипедисти рухаються по проїжджій частині, то на них поширюються вимоги, як для водіїв автомобілів", - зауважує вона.

Юрист пояснює: згідно з Кримінальним кодексом України, за порушення чинних на транспорті правил, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, передбачена відповідальність відповідно до статті 291 та покарання:

у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає від 3400 грн до 8500 грн;

або виправних робіт на строк до 2 років;

або обмеження волі на строк до 5 років;

або позбавлення волі на строк до 5 років.

"У Єдиному державному реєстрі судових рішень мені вдалось знайти кілька вироків про притягнення до відповідальності осіб за цією статтею про травмування пішоходів. З 1 січня 2023 року було ухвалено більше 20 таких вироків", - розповідає Олена Воронкова.

У більшості випадків суд або призначає покарання з іспитовим строком, яке називають "умовним", або обмежується штрафом, додає юрист.

"Обрання одного з видів покарань залежить від поведінки підозрюваного чи обвинуваченого на етапі досудового розслідування та судового розгляду, а також від позиції потерпілої особи", - зазначає спеціаліст.