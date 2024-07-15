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Требования как для водителей. Как могут наказать велосипедиста за наезд на пешехода

Киев, Украина, Понедельник 15 июля 2024 19:15
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Требования как для водителей. Как могут наказать велосипедиста за наезд на пешехода Фото: Езда на велосипеде по тротуару (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар
Эксперт: Елена Воронкова

Летом на улицах городов часто можно увидеть велосипедистов, которые ездят на большой скорости по тротуарам и рискуют травмировать людей. Иногда на пешеходов наезжают и водители скутеров.

Какое наказание предусмотрено за травмирование пешеходов, в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова.

И велосипедисты и скутеристы должны выполнять требования Правил дорожного движения Украины, отмечает юрист.

"В соответствии с действующим законодательством, водители скутеров – это такие же участники дорожного движения, что и другие транспортные средства. Кроме того, для водителей скутеров с объемом двигателя более 49,9 кубических сантиметров ввели необходимым получение прав категории А1", - обращает внимание Елена Воронкова.

Велосипедисты должны двигаться по велосипедным дорожкам, но такие в настоящее время они обустроены не во всех городах и не по всей их территории, отмечает специалист.

"Если велосипедисты двигаются по проезжей части, то на них распространяются требования как для водителей автомобилей", - обращает внимание она.

Юрист объясняет: согласно Уголовному кодексу Украины, за нарушение действующих на транспорте правил, если это повлекло за собой гибель людей или другие тяжкие последствия, предусмотрена ответственность в соответствии со статьей 291 и наказание:

  • в виде штрафа от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет от 3400 грн до 8500 грн;
  • или исправительных работ сроком до 2 лет;
  • или ограничение свободы сроком до 5 лет;
  • или лишение свободы сроком до 5 лет.

"В Едином государственном реестре судебных решений мне удалось найти несколько приговоров о привлечении к ответственности лиц по этой статье о травмировании пешеходов. С 1 января 2023 года было вынесено более 20 таких приговоров", - рассказывает Елена Воронкова.

В большинстве случаев суд либо назначает наказание с испытательным сроком, которое называют "условным", либо ограничивается штрафом, добавляет юрист.

"Избрание одного из видов наказаний зависит от поведения подозреваемого или обвиняемого на этапе досудебного расследования и судебного разбирательства, а также от позиции потерпевшего", - отмечает специалист.

Напомним, мы писали, что за наезд на пешехода водителя самоката могут оштрафовать на 850 грн. Но если есть травмы, открывается уголовное производство. Также есть основания для гражданского иска о возмещении морального ущерба.

Также мы рассказывали, что за нарушение ПДД велосипедистами предусмотрен штраф в 340 грн. За создание аварийной ситуации могут быть оштрафованы на 850 гривен или приговорены от 20 до 40 часов общественных работ.

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