Отключение света. Когда вернут плановые графики: прогноз YASNO

По прогнозам, энергосистема Украины может уже в понедельник, или вторник перейти к привычным графикам отключения. Но это зависит от ряда факторов.

Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире национального телемарафона.

"Будем говорить моими персональными прогнозами. Я рассчитываю, что завтра или во вторник мы вернемся к привычным графикам. Но это зависит от запуска генерации и еще некоторых моментов", - отметил Коваленко.

Ранее сообщалось, что в Киеве уже сегодня, в воскресенье, могут вернуть графики плановых отключений света.

Напомним, в Киеве утром 26 ноября без света оставались еще 130 тысяч жителей. Воду подали всем потребителям, а запуск теплоснабжения продолжался.

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