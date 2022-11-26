Ситуація вже набагато краще: Кличко анонсував повернення графіків відключень світла
Без електропостачання залишаються 25% мешканців Києва, проте в місті вже є вода та майже скрізь - теплопостачання. Вже в неділю в столиці можуть повернути графіки планових відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка в ефірі телеканалу "Київ".
"Майже всі будинки Києва з теплопостачанням, найближчим часом ця цифра буде повною. Зараз 25% мешканців Києва знаходяться без електропостачання. Я сподіваюся, що завтра ми зможемо вийти на планові графіки відключення", - сказав мер.
За його словами, вода є у всьому місті. "Ситуація вже набагато краще", - додав він.
Нагадаємо, у Києві на ранок 26 листопада без світла залишалися ще 130 тисяч жителів. Воду подали всім споживачам, а от запуск теплопостачання тривав.