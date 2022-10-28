Выключение света в Киеве. Что нужно знать водителям о работе светофоров

Фото: что нужно знать водителям о работе светофоров в разы отключения света в Киеве (Getty Images)

В Киеве, в результате стабилизационных отключений электроэнергии, отдельные светофорные объекты на сложных перекрестках и развязках подключили к резервному питанию. Это поможет обеспечить их работоспособность в течение нескольких часов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворознюка, 223 светофорных объекта были обеспечены резервным питанием. В частности речь идет о перекрестке: Телиги - Дорогожицкая;

Телиги - Ольжича;

Гостомельское шоссе – ул. Городская;

просп. Палладина – ул. Булаховского;

ул. Стеценко - Щербаковского. Также в Киеве была усилена работа Управления патрульной полиции для регулирования движения на перекрестке. "Николай Поворозник напомнил, что в случае отключения светофорного объекта, согласно требованиям Правил дорожного движения Украины, водители для проезда нерегулируемого перекрестка должны пользоваться соответствующими дорожными знаками", - пишет пресс-служба. Жителей столицы Поворозник призвал одевать светоотражающие элементы, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток.