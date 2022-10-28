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Выключение света в Киеве. Что нужно знать водителям о работе светофоров

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Пятница 28 октября 2022 12:28
Выключение света в Киеве. Что нужно знать водителям о работе светофоров Фото: что нужно знать водителям о работе светофоров в разы отключения света в Киеве (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, в результате стабилизационных отключений электроэнергии, отдельные светофорные объекты на сложных перекрестках и развязках подключили к резервному питанию. Это поможет обеспечить их работоспособность в течение нескольких часов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворознюка, 223 светофорных объекта были обеспечены резервным питанием. В частности речь идет о перекрестке:

  • Телиги - Дорогожицкая;
  • Телиги - Ольжича;
  • Гостомельское шоссе – ул. Городская;
  • просп. Палладина – ул. Булаховского;
  • ул. Стеценко - Щербаковского.

Также в Киеве была усилена работа Управления патрульной полиции для регулирования движения на перекрестке.

"Николай Поворозник напомнил, что в случае отключения светофорного объекта, согласно требованиям Правил дорожного движения Украины, водители для проезда нерегулируемого перекрестка должны пользоваться соответствующими дорожными знаками", - пишет пресс-служба.

Жителей столицы Поворозник призвал одевать светоотражающие элементы, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрэнерго" приказал всем облэнерго ограничить электропотребление по всей территории Украины.

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