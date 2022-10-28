Выключение света в Киеве. Что нужно знать водителям о работе светофоров
В Киеве, в результате стабилизационных отключений электроэнергии, отдельные светофорные объекты на сложных перекрестках и развязках подключили к резервному питанию. Это поможет обеспечить их работоспособность в течение нескольких часов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевского городского совета.
По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворознюка, 223 светофорных объекта были обеспечены резервным питанием. В частности речь идет о перекрестке:
- Телиги - Дорогожицкая;
- Телиги - Ольжича;
- Гостомельское шоссе – ул. Городская;
- просп. Палладина – ул. Булаховского;
- ул. Стеценко - Щербаковского.
Также в Киеве была усилена работа Управления патрульной полиции для регулирования движения на перекрестке.
"Николай Поворозник напомнил, что в случае отключения светофорного объекта, согласно требованиям Правил дорожного движения Украины, водители для проезда нерегулируемого перекрестка должны пользоваться соответствующими дорожными знаками", - пишет пресс-служба.
Жителей столицы Поворозник призвал одевать светоотражающие элементы, чтобы быть заметными для водителей в темное время суток.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрэнерго" приказал всем облэнерго ограничить электропотребление по всей территории Украины.
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