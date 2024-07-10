Частина мешканців Сум та району тимчасово будуть без світла: в чому причина

Фото: частина мешканців Сум та району тимчасово без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)

Частина мешканців міста Суми та Сумського району у середу, 10 липня, тимчасово можуть залишитися без світла через аварію на одній із підстанцій "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

"У зв’язку з аварійною ситуацією на одній із підстанцій НЕК "Укренерго", частина споживачів міста Суми та Сумського району будуть тимчасово без електроенергії", - йдеться в повідомленні. У компанії зазначили, що ситуація контрольована, енергетики працюють над її врегулюванням.