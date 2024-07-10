ua en ru
Ср, 10 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Частина мешканців Сум та району тимчасово будуть без світла: в чому причина

Суми , Середа 10 липня 2024 15:24
UA EN RU
Частина мешканців Сум та району тимчасово будуть без світла: в чому причина Фото: частина мешканців Сум та району тимчасово без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Частина мешканців міста Суми та Сумського району у середу, 10 липня, тимчасово можуть залишитися без світла через аварію на одній із підстанцій "Укренерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".

"У зв’язку з аварійною ситуацією на одній із підстанцій НЕК "Укренерго", частина споживачів міста Суми та Сумського району будуть тимчасово без електроенергії", - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що ситуація контрольована, енергетики працюють над її врегулюванням.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Україні сьогодні, 10 липня, відключення світла за графіками відбуваються протягом всього дня. Вони діють по всіх областях.

При цьому з 1:00 до 6:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго застосовували дві черги відключень. У решту годин буде задіяно три черги.

Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Електроенергія Відключеня світла
NEWS
Споживання зростає через спеку: "Укренерго" оновило інформацію про графіки відключень
Споживання зростає через спеку: "Укренерго" оновило інформацію про графіки відключень
DAILY
В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні
Роман Кот, Мілан Лєліч В тіні Трампа. Що обговорюватимуть на саміті НАТО у Вашингтоні і чого чекати Україні