Вимірюється хвилинами: як довго живе російський новобранець на полі бою в Україні

Скільки живуть на фронті нові мобілізовані

За словами розвідника, армія РФ фізично не може одночасно повноцінно мобілізувати, озброїти, нагодувати, підготувати та інтегрувати більше ніж 300-500 тисяч новобранців.

У розвідувальній зведенці, яку цитує генерал, наведена конкретна цифра:

"Середня тривалість життя російського новобранця, який прибуває на поле бою в Україні, становить від 20 до 30 хвилин", - йдеться у документі.

Оцінку Іващенко навів в контексті обговорення планів глави Кремля. За наявними даними, після виборів він планує додатково мобілізувати 800 тисяч осіб.

Івашченко також навів загальну статистику втрат. За його словами, щоденні втрати РФ убитими й пораненими перевищують кількість новобранців, яких вдається завербувати.

Прихована мобілізація в Росії триває

Тим часом РБК-Україна повідомляло, що сотні тисяч росіян отримують "мобілізаційні розпорядження" у військкоматах.