Измеряется минутами: как долго живет российский новобранец на поле боя в Украине

Сколько живут на фронте новые мобилизованные

По словам разведчика, армия РФ физически не может одновременно полноценно мобилизовать, вооружить, накормить, подготовить и интегрировать более 300-500 тысяч новобранцев.

В разведывательной сводке, которую цитирует генерал, приведена конкретная цифра:

"Средняя продолжительность жизни прибывающего на поле боя в Украине российского новобранца составляет от 20 до 30 минут", - говорится в документе.

Оценку Иващенко привел в контексте обсуждения планов главы Кремля. По имеющимся данным, после выборов он планирует дополнительно мобилизовать 800 тысяч человек.

Ивашченко также привел общую статистику потерь. По его словам, ежедневные потери РФ убитыми и ранеными превышают количество новобранцев, которых удается завербовать.

Скрытая мобилизация в России продолжается

Между тем, РБК-Украина сообщало, что сотни тысяч россиян получают "мобилизационные распоряжения" в военкоматах.