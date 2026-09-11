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Вимірюється хвилинами: як довго живе російський новобранець на полі бою в Україні

14:19 11.09.2026 Пт
2 хв
Начальник ГУР розкрив долю новобранців Путіна
aimg Олена Чупровська
Вимірюється хвилинами: як довго живе російський новобранець на полі бою в Україні Фото: Названо, скільки хвилин живуть мобілізовані росіяни в бою (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Нові мобілізовані з Росії в середньому не проживають на фронті в Україні навіть години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Олега Івашченка виданню The Times.

Скільки живуть на фронті нові мобілізовані

За словами розвідника, армія РФ фізично не може одночасно повноцінно мобілізувати, озброїти, нагодувати, підготувати та інтегрувати більше ніж 300-500 тисяч новобранців.

У розвідувальній зведенці, яку цитує генерал, наведена конкретна цифра:

"Середня тривалість життя російського новобранця, який прибуває на поле бою в Україні, становить від 20 до 30 хвилин", - йдеться у документі.

Оцінку Іващенко навів в контексті обговорення планів глави Кремля. За наявними даними, після виборів він планує додатково мобілізувати 800 тисяч осіб.

Івашченко також навів загальну статистику втрат. За його словами, щоденні втрати РФ убитими й пораненими перевищують кількість новобранців, яких вдається завербувати.

Прихована мобілізація в Росії триває

Тим часом РБК-Україна повідомляло, що сотні тисяч росіян отримують "мобілізаційні розпорядження" у військкоматах.

Це дозволяє владі за потреби швидко викликати чоловіків на пункти збору.

Як повідомлялося, у Росії також зафіксували перший випадок, коли військовозобов'язаного запасу не випустили за кордон.

Рішення про заборону виїзду ухвалив військкомат ще до того, як людина дізналася про це на кордоні.

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