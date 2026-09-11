Измеряется минутами: как долго живет российский новобранец на поле боя в Украине

Новые мобилизованные из России в среднем не проживают на фронте даже часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Олега Иващенко изданию The Times.

Сколько живут на фронте новые мобилизованные

По словам разведчика, армия РФ физически не может одновременно полноценно мобилизовать, вооружить, накормить, подготовить и интегрировать более 300-500 тысяч новобранцев.

В разведывательной сводке, которую цитирует генерал, приведена конкретная цифра:

"Средняя продолжительность жизни прибывающего на поле боя в Украине российского новобранца составляет от 20 до 30 минут", - говорится в документе.

Оценку Иващенко привел в контексте обсуждения планов главы Кремля. По имеющимся данным, после выборов он планирует дополнительно мобилизовать 800 тысяч человек.

Ивашченко также привел общую статистику потерь. По его словам, ежедневные потери РФ убитыми и ранеными превышают количество новобранцев, которых удается завербовать.

Скрытая мобилизация в России продолжается

Между тем, РБК-Украина сообщало, что сотни тысяч россиян получают "мобилизационные распоряжения" в военкоматах.