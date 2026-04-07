Вимикатимуть світло зранку і ввечері, але не у всіх: в кого не буде електрики 8 квітня

В Україні у вівторок, 8 квітня, застосовуватимуть графіки обмеження електроенергії для промислових споживачів. Водночас для побутових споживачів відключення не прогнозуються.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".
Як зазначили в компанії, обмеження діятимуть у всіх регіонах із 07:00 до 10:00 та з 19:00 до 22:00. Водночас вони стосуватимуться лише промислових споживачів.
Причиною таких заходів називають наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
В "Укренерго" наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому українцям радять стежити за повідомленнями на офіційних сторінках обленерго у своїх регіонах.
Нагадаємо, раніше в Україні вже фіксували нову хвилю відключень, не пов’язану з погодними умовами чи масованими атаками. Як писало РБК-Україна, ексочільник "Укренерго" Володимир Кудрицький пояснював це поверненням до жорсткіших прайс-кепів на ринку електроенергії.
За його словами, обмеження граничних цін зробило імпорт електроенергії з ЄС економічно невигідним, через що система втратила частину ресурсу у години пікового навантаження, що і призводить до відключень.