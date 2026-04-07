Будут выключать свет утром и вечером, но не у всех: у кого не будет электричества 8 апреля

18:48 07.04.2026 Вт
1 мин
Энергосистема до сих пор восстанавливается после российских ударов
aimg Мария Науменко
Фото: мужчина запускает генератор (Getty Images)

В Украине во вторник, 8 апреля, будут применять графики ограничения электроэнергии для промышленных потребителей. В то же время для бытовых потребителей отключения не прогнозируются.

Как отметили в компании, ограничения будут действовать во всех регионах с 07:00 до 10:00 и с 19:00 до 22:00. В то же время они будут касаться только промышленных потребителей.

Причиной таких мер называют последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты.

В "Укрэнерго" отметили, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому украинцам советуют следить за сообщениями на официальных страницах облэнерго в своих регионах.

Напомним, ранее в Украине уже фиксировали новую волну отключений, не связанную с погодными условиями или массированными атаками. Как писало РБК-Украина, экс-глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий объяснял это возвращением к более жестким прайс-кэпам на рынке электроэнергии.

По его словам, ограничение предельных цен сделало импорт электроэнергии из ЕС экономически невыгодным, из-за чего система потеряла часть ресурса в часы пиковой нагрузки, что и приводит к отключениям.

