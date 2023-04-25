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Вімблдон віддасть на потреби України частину доходів із продажу квитків

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Лондон, Вівторок 25 квітня 2023 16:05
Вімблдон віддасть на потреби України частину доходів із продажу квитків Фото: Леся Цуренко на Вімблдоні торік (facebook.com/wimbledon)
Автор: Антон Федорців

Організатори Вімблдонського турніру вирішили перерахувати Україні частину зароблених на перепустках на трав'яний мейджор 2023 року коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал турніру.

1 фунт із кожного проданого квитка на Вімблдон віддадуть на допомогу Україні. Натомість українські тенісисти можуть розраховувати на компенсації від організаторів.

Всеанглійський клуб лаун-тенісу та крокету пообіцяв покрити всі витрати українців і одного члена команди тенісистів на весь трав'яний сезон. Цьогоріч він припаде на червень-липень. Наприклад, у списку турнірів ATP 500 і ATP 250 запланували змагання у Нідерландах, Німеччині, Іспанії та Великій Британії.

Організатори Вімблдона-2023 також анонсували низку обмежень для представників РФ. На турнірі діятиме повна заборона на російські та білоруські прапори, а також символи підтримки тамтешніх режимів. Окрім того, російське ТБ не зможе транслювати мейджор, а медіа не отримають акредитацію.

Раніше Вімблдон розіслав тенісистам із РФ і Білорусі список вимог для участі в мейджорі 2023 року. Вони повинні виступати під нейтральним прапором. Також їм заборонено підтримувати вторгнення РФ до України. Також тенісисти не повинні отримувати виплати від урядів, зокрема і спонсорські.

До слова, українки Калініна та Костюк покращили становище в топ-40 рейтингу WTA.

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