Вімблдон роздав запрошення на цьогорічний турнір: хто отримав wild card

Організатори Вімблдонського турніру оприлюднили список запрошених тенісистів, які зіграють на трав'яних кортах британської столиці без врахування позицій у рейтингах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.
Усеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету ощасливив 14 тенісистів, запросивши їх на Вімблдон-2024. Вайлдкард отримали по 7 жінок і чоловіків.
У жіночому одиночному розряді отримали змогу виступити три колишні перші ракетки світу – японка Наомі Осака, данка Каролін Возняцкі та німкеня Анжелік Кербер. Окрім того, позмагається за трофей і британка Емма Радукану.
Натомість в чоловічому одиночному розряді вайлдкард отримали виключно місцеві тенісисти. Серед них – Ліам Броуді, який двічі поспіль виходив у 3-й раунд Вімблдонського турніру (2022, 2023).
Жінки:
Чоловіки:
До слова, раніше Вімблдон анонсував рекордні призові на цьогорічний турнір.
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