UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Вімблдон роздав запрошення на цьогорічний турнір: хто отримав wild card

Фото: Емма Радукану отримала путівку в основний раунд (facebook.com/EmmaRaducanu)
Автор: Антон Федорців

Організатори Вімблдонського турніру оприлюднили список запрошених тенісистів, які зіграють на трав'яних кортах британської столиці без врахування позицій у рейтингах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky Sports.

Усеанглійський клуб лаун-тенісу і крокету ощасливив 14 тенісистів, запросивши їх на Вімблдон-2024. Вайлдкард отримали по 7 жінок і чоловіків.

У жіночому одиночному розряді отримали змогу виступити три колишні перші ракетки світу – японка Наомі Осака, данка Каролін Возняцкі та німкеня Анжелік Кербер. Окрім того, позмагається за трофей і британка Емма Радукану.

Натомість в чоловічому одиночному розряді вайлдкард отримали виключно місцеві тенісисти. Серед них – Ліам Броуді, який двічі поспіль виходив у 3-й раунд Вімблдонського турніру (2022, 2023).

Список володарів wild card на Вімблдон-2024

Жінки:

  • Наомі Осака (Японія)
  • Каролін Возняцкі (Данія)
  • Анжелік Кербер (Німеччина)
  • Франческа Джонс (Сполучене Королівство)
  • Юріко Лілі Міядзакі (Сполучене Королівство)
  • Емма Радукану (Сполучене Королівство)
  • Хезер Вотсон (Сполучене Королівство)

Чоловіки:

  • Ліам Броді (Сполучене Королівство)
  • Ян Чоїнскі (Сполучене Королівство)
  • Джейкоб Фернлі (Сполучене Королівство)
  • Артур Феррі (Сполучене Королівство)
  • Біллі Гарріс (Сполучене Королівство)
  • Пол Джабб (Сполучене Королівство)
  • Генрі Серл (Сполучене Королівство)

До слова, раніше Вімблдон анонсував рекордні призові на цьогорічний турнір.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТенісУимблдон