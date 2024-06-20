Уимблдон раздал приглашение на турнир этого года: кто получил wild card

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета осчастливил 14 теннисистов, пригласив их на Уимблдон-2024. Уайлд-кард получили по 7 женщин и мужчин.

В женском одиночном разряде получили возможность выступить три бывшие первые ракетки мира – японка Наоми Осака, датчанка Каролин Возняцки и немка Анжелик Кербер. Кроме того, сразится за трофей и британка Эмма Радукану.

В мужском одиночном разряде уайлд-кард получили исключительно местные теннисисты. Среди них – Лиам Броуди, дважды подряд выходивший в 3-й раунд Уимблдонского турнира (2022, 2023).

Список обладателей wild card на Уимблдон-2024

Женщины:

Наоми Осака (Япония)

Каролин Возняцки (Дания)

Анжелик Кербер (Германия)

Франческа Джонс (Соединенное Королевство)

Юрико Лили Миядзаки (Соединенное Королевство)

Эмма Радукану (Соединенное Королевство)

Хезер Уотсон (Соединенное Королевство)

Мужчины: