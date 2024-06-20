Уимблдон раздал приглашение на турнир этого года: кто получил wild card

Организаторы Уимблдонского турнира обнародовали список приглашенных теннисистов, сыграющих на травяных кортах британской столицы без учета позиций в рейтингах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.
Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета осчастливил 14 теннисистов, пригласив их на Уимблдон-2024. Уайлд-кард получили по 7 женщин и мужчин.
В женском одиночном разряде получили возможность выступить три бывшие первые ракетки мира – японка Наоми Осака, датчанка Каролин Возняцки и немка Анжелик Кербер. Кроме того, сразится за трофей и британка Эмма Радукану.
В мужском одиночном разряде уайлд-кард получили исключительно местные теннисисты. Среди них – Лиам Броуди, дважды подряд выходивший в 3-й раунд Уимблдонского турнира (2022, 2023).
Женщины:
Мужчины:
К слову, ранее Уимблдон анонсировал рекордные призовые на турнир этого года.
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