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Уимблдон раздал приглашение на турнир этого года: кто получил wild card

Фото: Эмма Радукану получила путевку в основной раунд (facebook.com/EmmaRaducanu)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы Уимблдонского турнира обнародовали список приглашенных теннисистов, сыграющих на травяных кортах британской столицы без учета позиций в рейтингах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky Sports.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета осчастливил 14 теннисистов, пригласив их на Уимблдон-2024. Уайлд-кард получили по 7 женщин и мужчин.

В женском одиночном разряде получили возможность выступить три бывшие первые ракетки мира – японка Наоми Осака, датчанка Каролин Возняцки и немка Анжелик Кербер. Кроме того, сразится за трофей и британка Эмма Радукану.

В мужском одиночном разряде уайлд-кард получили исключительно местные теннисисты. Среди них – Лиам Броуди, дважды подряд выходивший в 3-й раунд Уимблдонского турнира (2022, 2023).

Список обладателей wild card на Уимблдон-2024

Женщины:

  • Наоми Осака (Япония)
  • Каролин Возняцки (Дания)
  • Анжелик Кербер (Германия)
  • Франческа Джонс (Соединенное Королевство)
  • Юрико Лили Миядзаки (Соединенное Королевство)
  • Эмма Радукану (Соединенное Королевство)
  • Хезер Уотсон (Соединенное Королевство)

Мужчины:

  • Лиам Броди (Соединенное Королевство)
  • Ян Чоински (Соединенное Королевство)
  • Джейкоб Фернли (Соединенное Королевство)
  • Артур Ферри (Соединенное Королевство)
  • Билли Харрис (Соединенное Королевство)
  • Пол Джабб (Соединенное Королевство)
  • Генри Серл (Соединенное Королевство)

К слову, ранее Уимблдон анонсировал рекордные призовые на турнир этого года.

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