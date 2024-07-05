Вімблдон-2024: Костюк вилетіла в третьому раунді змагань

Вімблдон-2024, 3-й раунд, жінки

Костюк – Кіз – 0:2 (4:6, 3:6)

У дебюті зустрічі суперниці обмінялися брейками. Далі ж вони передусім поставили на власні подачі. Ключовим став сьомий гейм, у якому Кіз ззовні легко взяла подачу Костюк. Зі стратегічною перевагою американка зуміла завершити сет на власну користь.

У другій партії Кіз вийшла вперед після п'ятого гейму, коли знову оформила брейк. Тим не менше, українська тенісистка зуміла підібратися впритул перед вирішальним відрізком (3:4). Однак, у восьмому геймі представниця США взяла "під нуль" власну подачу, а потім із другої спроби реалізувала матчбол на подачі Костюк.

У наступному колі Кіз зустрінеться з італійкою Ясміне Паоліні. Фіналістка French Open у третьому колі переграла канадку Б'янку Андреєску (7:6, 6:1). У цій секції турніру продовжують боротьбу ще дві американки – Емма Наварро та Корі Гауфф.

Кіз наразі далека від найкращого результату на Вімблдоні в кар'єрі. Американська тенісистка двічі грала в чвертьфіналах мейджора (2015, 2023). Натомість Костюк повторила власний рекорд у легендарних змаганнях, вдруге поспіль діставшись до 3-го раунду.