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Вімблдон-2024: Костюк вилетіла в третьому раунді змагань

Фото: Марта Костюк завершила виступи на Альбіоні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українка Марта Костюк поступилася американській тенісистці Медісон Кіз у 1/16 фіналу Вімблдонського турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2024, 3-й раунд, жінки

Костюк – Кіз – 0:2 (4:6, 3:6)

 

У дебюті зустрічі суперниці обмінялися брейками. Далі ж вони передусім поставили на власні подачі. Ключовим став сьомий гейм, у якому Кіз ззовні легко взяла подачу Костюк. Зі стратегічною перевагою американка зуміла завершити сет на власну користь.

У другій партії Кіз вийшла вперед після п'ятого гейму, коли знову оформила брейк. Тим не менше, українська тенісистка зуміла підібратися впритул перед вирішальним відрізком (3:4). Однак, у восьмому геймі представниця США взяла "під нуль" власну подачу, а потім із другої спроби реалізувала матчбол на подачі Костюк.

У наступному колі Кіз зустрінеться з італійкою Ясміне Паоліні. Фіналістка French Open у третьому колі переграла канадку Б'янку Андреєску (7:6, 6:1). У цій секції турніру продовжують боротьбу ще дві американки – Емма Наварро та Корі Гауфф.

Кіз наразі далека від найкращого результату на Вімблдоні в кар'єрі. Американська тенісистка двічі грала в чвертьфіналах мейджора (2015, 2023). Натомість Костюк повторила власний рекорд у легендарних змаганнях, вдруге поспіль діставшись до 3-го раунду.

До слова, напередодні Світоліна здолала німкеню Німаєр у 1/32 фіналу Вімблдона.

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ТенісМарта КостюкУимблдон