Світоліна на класі пробилася в третій раунд Вімблдонського турніру
Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено здолала німкеню Юле Німаєр у другому колі Вімблдона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Вімблдон-2024, 2-й раунд, жінки
Німаєр – Світоліна – 0:2 (3:6, 4:6)
У дебюті зустрічі суперниці обмінялися брейками. Далі Світоліна та її німецька опонентка зосередилися на власних подачах. Вирішальний хід у восьмому геймі зробила українка, коли з другої спроби набрала очко на подачі Німаєр.
У другому сеті Світоліна відразу окреслила намір домінувати, оформивши брейк у стартовому геймі. Далі українській тенісистці було достатньо зосередитися на власних подачах. Утім, у сьомому геймі екс-третя ракетка світу взяла ще одну подачу німкені.
Однак, Німаєр не здалася. Вона взяла подачу Світоліної та нав'язала неабияку боротьбу в десятому геймі. Німецька тенісистка навіть відіграла два матчболи, але українка з третьої спроби завершила поєдинок на свою користь.
У наступному колі Світоліна зустрінеться з туніскою Онс Жабер. Попередньо матч запланований на п'ятницю, 5 липня. Їхні турнірні шляхи раніше перетиналися тричі, а веде в протистоянні українська тенісистка (2:1).
До слова, раніше Костюк із камбеком здолала Севілл у 1/32 фіналі Вімблдона.
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