ua en ru
Чт, 04 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Світоліна на класі пробилася в третій раунд Вімблдонського турніру

Лондон, Четвер 04 липня 2024 19:46
UA EN RU
Світоліна на класі пробилася в третій раунд Вімблдонського турніру Фото: Еліна Світоліна завоювала путівку в 1/16 фіналу трав'яного мейджора (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Еліна Світоліна впевнено здолала німкеню Юле Німаєр у другому колі Вімблдона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2024, 2-й раунд, жінки

Німаєр – Світоліна – 0:2 (3:6, 4:6)

У дебюті зустрічі суперниці обмінялися брейками. Далі Світоліна та її німецька опонентка зосередилися на власних подачах. Вирішальний хід у восьмому геймі зробила українка, коли з другої спроби набрала очко на подачі Німаєр.

У другому сеті Світоліна відразу окреслила намір домінувати, оформивши брейк у стартовому геймі. Далі українській тенісистці було достатньо зосередитися на власних подачах. Утім, у сьомому геймі екс-третя ракетка світу взяла ще одну подачу німкені.

Однак, Німаєр не здалася. Вона взяла подачу Світоліної та нав'язала неабияку боротьбу в десятому геймі. Німецька тенісистка навіть відіграла два матчболи, але українка з третьої спроби завершила поєдинок на свою користь.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з туніскою Онс Жабер. Попередньо матч запланований на п'ятницю, 5 липня. Їхні турнірні шляхи раніше перетиналися тричі, а веде в протистоянні українська тенісистка (2:1).

До слова, раніше Костюк із камбеком здолала Севілл у 1/32 фіналі Вімблдона.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Еліна Світоліна Уимблдон
NEWS
Три дрони атакували підстанцію біля ЗАЕС, є поранені, - МАГАТЕ
Три дрони атакували підстанцію біля ЗАЕС, є поранені, - МАГАТЕ
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція