RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уимблдон-2024: Костюк вылетела в третьем раунде соревнований

Фото: Марта Костюк завершила выступления на Альбионе (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Марта Костюк уступила американской теннисистке Мэдисон Киз в 1/16 финала Уимблдонского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2024, 3-й раунд, женщины

Костюк – Киз – 0:2 (4:6, 3:6)

 

В дебюте встречи соперницы обменялись брейками. Далее они прежде всего поставили на собственные подачи. Ключевым стал седьмой гейм, в котором Киз внешне легко взяла подачу Костюк. Со стратегическим преимуществом американка сумела завершить сет в свою пользу.

Во второй партии Киз вышла вперед после пятого гейма, снова оформив брейк. Тем не менее, украинская теннисистка сумела подобраться вплотную перед решающим отрезком (3:4). Однако, в восьмом гейме представительница США взяла "под ноль" собственную подачу, а затем со второй попытки реализовала матчбол на подаче Костюк.

В следующем круге Киз встретится с итальянкой Ясмине Паолини. Финалистка French Open в третьем круге обыграла канадку Бьянку Андрееску (7:6, 6:1). В этой секции турнира продолжают борьбу еще две американки – Эмма Наварро и Кори Гауфф.

Киз пока далека от наилучшего результата на Уимблдоне в карьере. Американская теннисистка дважды играла в четвертьфиналах мэйджора (2015, 2023). Зато Костюк повторила собственный рекорд в легендарных соревнованиях, второй раз подряд добравшись до 3-го раунда.

К слову, накануне Свитолина одолела немку Нимайер в 1/32 финала Уимблдона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТеннисМарта КостюкУимблдон