Вімблдон-2024: Костюк, Світоліна та інші українки отримали перших опоненток

Вісімка найсильніших українських тенісисток на чолі з національною першою ракеткою Мартою Костюк готуються стартувати в основній сітці Вімблдонського турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань .

Перша ракетка України в першому колі зустрінеться з Ребеккою Шрамковою зі Словаччини. Їхні турнірні шляхи перетиналися лише одного разу – ще на рівні ITF. У поєдинку в Польщі Костюк поступилася словачці.

Найтитулованішій українці в історії – Еліні Світоліній – дісталася найсерйозніша суперниця. Вона зустрінеться з досвідченою полькою Магдою Лінетт. Востаннє вони зустрічалися в другому раунді Вімблдона-2021. Гору взяла старша на три роки представниця Польщі.

Натомість Даяна Ястремська в 1/64 фіналу протистоятиме аргентинці з українським корінням Наді Подоросці. Юлія Стародубцева, яка дебютуватиме в основній сітці трав'яного мейджора, поміряється силами з бельгійкою Алісон Ван Ейтванк, а Дарія Снігур зустрінеться з француженкою Осеан Доден.

Катерина Байндль протистоятиме німкені Лаурі Зігемунд. Ще дві українки матимуть принципові протистояння з росіянками. Ангеліна Калініна вийде на корт проти Еліни Аванесян, а Леся Цуренко позмагається з тепер француженкою Варварою Грачовою. Базовий день першого раунду – 1 липня.

Матчі 1/64 фіналу Вімблдона-2024 за участі українок:

Ван Ейтванк – Стародубцева, 1 липня, не раніше 13:00

Доден – Снігур, 1 липня, не раніше 13:00

Зігемунд – Байндль, 1 липня, не раніше 13:00

Калініна – Аванесян, 1 липня, не раніше 13:00

Костюк – Шрамкова, 1 липня, не раніше 13:00

Лінетт – Світоліна, 1 липня, не раніше 13:00

Цуренко – Грачова, 1 липня, не раніше 13:00

Ястремська – Подороска, 1 липня, не раніше 13:00

Раніше Вімблдон анонсував рекордні призові на цьогорічний турнір. Вісімка українок вже заробила по 60 тисяч фунтів. Натомість переможниця турніру збагатиться на 2,7 млн.