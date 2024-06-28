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Вімблдон-2024: Костюк, Світоліна та інші українки отримали перших опоненток

Лондон, П'ятниця 28 червня 2024 12:44
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Вімблдон-2024: Костюк, Світоліна та інші українки отримали перших опоненток Фото: Марта Костюк розпочне турнір із протистояння з Ребеккою Шрамковою (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Вісімка найсильніших українських тенісисток на чолі з національною першою ракеткою Мартою Костюк готуються стартувати в основній сітці Вімблдонського турніру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Перша ракетка України в першому колі зустрінеться з Ребеккою Шрамковою зі Словаччини. Їхні турнірні шляхи перетиналися лише одного разу – ще на рівні ITF. У поєдинку в Польщі Костюк поступилася словачці.

Найтитулованішій українці в історії – Еліні Світоліній – дісталася найсерйозніша суперниця. Вона зустрінеться з досвідченою полькою Магдою Лінетт. Востаннє вони зустрічалися в другому раунді Вімблдона-2021. Гору взяла старша на три роки представниця Польщі.

Натомість Даяна Ястремська в 1/64 фіналу протистоятиме аргентинці з українським корінням Наді Подоросці. Юлія Стародубцева, яка дебютуватиме в основній сітці трав'яного мейджора, поміряється силами з бельгійкою Алісон Ван Ейтванк, а Дарія Снігур зустрінеться з француженкою Осеан Доден.

Катерина Байндль протистоятиме німкені Лаурі Зігемунд. Ще дві українки матимуть принципові протистояння з росіянками. Ангеліна Калініна вийде на корт проти Еліни Аванесян, а Леся Цуренко позмагається з тепер француженкою Варварою Грачовою. Базовий день першого раунду – 1 липня.

Матчі 1/64 фіналу Вімблдона-2024 за участі українок:

  • Ван Ейтванк – Стародубцева, 1 липня, не раніше 13:00
  • Доден – Снігур, 1 липня, не раніше 13:00
  • Зігемунд – Байндль, 1 липня, не раніше 13:00
  • Калініна – Аванесян, 1 липня, не раніше 13:00
  • Костюк – Шрамкова, 1 липня, не раніше 13:00
  • Лінетт – Світоліна, 1 липня, не раніше 13:00
  • Цуренко – Грачова, 1 липня, не раніше 13:00
  • Ястремська – Подороска, 1 липня, не раніше 13:00

Раніше Вімблдон анонсував рекордні призові на цьогорічний турнір. Вісімка українок вже заробила по 60 тисяч фунтів. Натомість переможниця турніру збагатиться на 2,7 млн.

До слова, раніше Україна оголосила склад на тенісний турнір Олімпійських ігор-2024.

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Теніс Еліна Світоліна Марта Костюк Даяна Ястремська Уимблдон
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