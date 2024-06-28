Уимблдон-2024: Костюк, Свитолина и другие украинки получили первых оппоненток

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Первая ракетка Украины в первом круге встретится с Ребеккой Шрамковой из Словакии. Их турнирные пути пересекались всего один раз – еще на уровне ITF. В поединке в Польше Костюк уступила словачке.

Самой титулованной украинке в истории – Элине Свитолиной – досталась самая серьезная соперница. Она встретится с опытной полячкой Магдой Линетт. В последний раз они встречались во втором раунде Уимблдона-2021. Верх взяла старшая на три года представительница Польши.

Зато Даяна Ястремская в 1/64 финала будет противостоять аргентинке с украинскими корнями Наде Подороске. Дебютирующая в основной сетке травяного мэйджора Юлия Стародубцева померяется силами с бельгийкой Алисон Ван Эйтванк, а Дарья Снигур встретится с француженкой Осеан Доден.

Екатерина Байндль будет противостоять немке Лаури Зигемунд. Еще две украинки будут иметь принципиальные противостояния с россиянками. Ангелина Калинина выйдет на корт против Элины Аванесян, а Леся Цуренко сразится с теперь француженкой Варварой Грачевой. Базовый день первого раунда – 1 июля.

Матчи 1/64 финала Уимблдона-2024 с участием украинок:

Ван Эйтванк – Стародубцева, 1 июля, не раньше 13:00

Доден – Снигур, 1 июля, не раньше 13:00

Зигемунд – Байндль, 1 июля, не раньше 13:00

Калинина – Аванесян, 1 июля, не раньше 13:00

Костюк – Шрамкова, 1 июля, не раньше 13:00

Линетт - Свитолина, 1 июля, не раньше 13:00

Цуренко – Грачева, 1 июля, не раньше 13:00

Ястремская – Подороска, 1 июля, не раньше 13:00

Ранее Уимблдон анонсировал рекордные призовые на турнир этого года. Восьмерка украинок уже заработала по 60 тысяч фунтов. В свою очередь победительница турнира обогатится на 2,7 млн.