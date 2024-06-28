ua en ru
Пт, 28 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уимблдон-2024: Костюк, Свитолина и другие украинки получили первых оппоненток

Лондон, Пятница 28 июня 2024 12:44
UA EN RU
Уимблдон-2024: Костюк, Свитолина и другие украинки получили первых оппоненток Фото: Марта Костюк начнет турнир противостоянием с Ребеккой Шрамковой (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Восьмерка сильнейших украинских теннисисток во главе с национальной первой ракеткой Мартой Костюк готовятся стартовать в основной сетке Уимблдонского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Первая ракетка Украины в первом круге встретится с Ребеккой Шрамковой из Словакии. Их турнирные пути пересекались всего один раз – еще на уровне ITF. В поединке в Польше Костюк уступила словачке.

Самой титулованной украинке в истории – Элине Свитолиной – досталась самая серьезная соперница. Она встретится с опытной полячкой Магдой Линетт. В последний раз они встречались во втором раунде Уимблдона-2021. Верх взяла старшая на три года представительница Польши.

Зато Даяна Ястремская в 1/64 финала будет противостоять аргентинке с украинскими корнями Наде Подороске. Дебютирующая в основной сетке травяного мэйджора Юлия Стародубцева померяется силами с бельгийкой Алисон Ван Эйтванк, а Дарья Снигур встретится с француженкой Осеан Доден.

Екатерина Байндль будет противостоять немке Лаури Зигемунд. Еще две украинки будут иметь принципиальные противостояния с россиянками. Ангелина Калинина выйдет на корт против Элины Аванесян, а Леся Цуренко сразится с теперь француженкой Варварой Грачевой. Базовый день первого раунда – 1 июля.

Матчи 1/64 финала Уимблдона-2024 с участием украинок:

  • Ван Эйтванк – Стародубцева, 1 июля, не раньше 13:00
  • Доден – Снигур, 1 июля, не раньше 13:00
  • Зигемунд – Байндль, 1 июля, не раньше 13:00
  • Калинина – Аванесян, 1 июля, не раньше 13:00
  • Костюк – Шрамкова, 1 июля, не раньше 13:00
  • Линетт - Свитолина, 1 июля, не раньше 13:00
  • Цуренко – Грачева, 1 июля, не раньше 13:00
  • Ястремская – Подороска, 1 июля, не раньше 13:00

Ранее Уимблдон анонсировал рекордные призовые на турнир этого года. Восьмерка украинок уже заработала по 60 тысяч фунтов. В свою очередь победительница турнира обогатится на 2,7 млн.

К слову, ранее Украина объявила состав на теннисный турнир Олимпийских игр-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Уимблдон
NEWS
28-й День Конституции. Как принимали основной закон Украины и что было до него
28-й День Конституции. Как принимали основной закон Украины и что было до него
DAILY
Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Без блэкаута, но с отключениями. Что ждет украинскую энергетику до конца 2024 года