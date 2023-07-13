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Вімблдон-2023: Жабер здобула вольову перемогу над Сабаленко та вийшла у фінал

Фото: Онс Жабер – друга фіналістка трав'яного мейджора (facebook.com/wimbledon)
Автор: Антон Федорців

Туніська тенісистка Онс Жабер перемогла в другому півфіналі Вімблдонського турніру 2023 року, здолавши білоруску Аріну Сабаленко в трьох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2023, жінки, 1/2 фіналу

Жабер – Сабаленко – 2:1 (6:7, 6:4, 6:3)

У стартовому сеті зіркові суперниці зіграли консервативно. Головний акцент і Жабер, і Сабаленко зробили на власних подачах. Натомість на "чужих" кожна з них намагалася завдати максимальної шкоди. Утім, обійшлося без брейків.

Врешті-решт, справа дійшла до тай-брейку. Навіть там туніска та білоруська тенісистка попервах ішли нога в ногу. Першою схибила Сабаленко. Однак, Жабер розвинути успіх не змогла, а згодом двічі поступилася на власних подачах і віддала партію.

У другому сеті представниця Туніса зуміла взяти реванш. Хоча спочатку події розгорнулися не за її сценарієм. Після рівної гри в дебюті Сабаленко оформила брейк у п'ятому геймі. Проте, Жабер зуміла зламати перебіг зустрічі та з двома брейками у відповідь закрила партію на власну користь.

Вирішальний сет став справжньою драмою. Ключовим у ньому став п'ятий гейм. Під час затяжного розіграшу за рахунку 3:2 на користь туніски лідерство кілька разів переходило з рук у руки, але з третьої спроби Жабер таки взяла подачу Сабаленко. Далі вона надупевнено перемогла в двох "своїх" геймах і вирушила до фіналу.

До слова, раніше Світоліна програла Вондроушовій перший півфінал Вімблдона-2023.

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