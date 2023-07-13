Світоліна програла півфінал Вімблдона-2023 чешці Вондроушовій

Українка Еліна Світоліна зазнала поразки від чеської тенісистки Маркети Вондроушової у рамках 1/2 фіналу Вімблдонського турніру 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Вімблдон-2023, жінки, 1/2 фіналу

Світоліна – Вондроушова – 0:2 (3:6, 3:6)

Розпочали суперниці на рівних, зосередившись на власних подачах. Утім, у середині стартового сету перебіг зустрічі загострився. Першою хід зробила Вондроушова, взявши пункт на подачі українки. Світоліна, однак, блискавично відповіла зворотним.

Чеська тенісистка, однак, хватку не ослабила. У восьмому геймі вона оформила другий брейк, а потім узяла "під нуль" власну подачу. Добила Світоліну Вондроушова третім набраним на подачі української тенісистки очком.

Після програної таким способом першої партії гра колишньої третьої ракетки світу геть розладналася. Вона фактично без бою віддала два з перших трьох геймів другого сету. На власних подачах Світоліна опиралася відчайдушно, але за 20+ хвилин уже "горіла" 0:4.

Затяжним став п'ятий гейм. Рахунок 40:40 на подачі Вондроушової був 4 рази. Проте, українці з другої спроби таки вдалося реалізувати брейк-пойнт і розмочити рахунок. Цей епізод надав позитивний імпульс Світоліній. Вона оперативно всуху взяла очко на власній подачі, а потім дочекалася помилки на чужій (3:4).

Утім, яскравого камбеку вболівальники українки не дочекалися. Вона дозволила чешці оформити ще один брейк. А далі Вондроушова з першої спроби реалізувала матч-пойнт. Для неї вихід у фінал – перший на турнірах серії "Гренд Слем".