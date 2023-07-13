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Уимблдон-2023: Жабер одержала волевую победу над Соболенко и вышла в финал

Фото: Онс Жабер – вторая финалистка травяного мейджора (facebook.com/wimbledon)
Автор: Антон Федорцив

Тунисская теннисистка Онс Жабер победила во втором полуфинале Уимблдонского турнира 2023 года, одолев белоруску Арину Соболенко в трех сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2023, женщины, 1/2 финала

Жабер – Соболенко – 2:1 (6:7, 6:4, 6:3)

В стартовом сете звездные соперницы сыграли консервативно. Главный акцент и Жабер, и Соболенко сделали на собственных подачах. На "чужих" же каждая из них пыталась нанести максимальный ущерб. Впрочем, обошлось без брейков.

В конце концов дело дошло до тай-брейка. Даже там туниска и белорусская теннисистка сначала шли нога в ногу. Первой ошиблась Соболенко. Однако Жабер развить успех не смогла, а впоследствии дважды уступила на собственных подачах и отдала партию.

Во втором сете представительница Туниса сумела взять реванш. Хотя поначалу события развернулись не по ее сценарию. После равной игры в дебюте Соболенко оформила брейк в пятом гейме. Тем не менее, Жабер сумела переломать ход встречи и с двумя брейками в ответ закрыла партию в свою пользу.

Решающий сет стал настоящей драмой. Ключевым в нем стал пятый гейм. Во время затяжного розыгрыша при счете 3:2 в пользу туниски лидерство несколько раз переходило из рук в руки, но с третьей попытки Жабер все же взяла подачу Соболенко. Далее она сверхуверенно победила в двух "своих" геймах и отправилась в финал.

К слову, ранее Свитолина проиграла Вондроушовой первый полуфинал Уимблдона-2023.

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