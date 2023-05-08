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Виманював хабарі. В Одесі заарештували командира відділення, який називав себе військкомом

Фото: в Одесі заарештували командира відділення, який називав себе військкомом (vppdr.gp.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

В Одесі суд відправив під варту командира відділення однієї з військових частин. Він називав себе посадовцем військкомату і виманював хабарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону.

За інформацією правоохоронців, військовослужбовець, видаючи себе посадовцем одного з військкоматів в Одеській області, отримав 2500 доларів. Натомість він обіцяв надати військовозобов'язаному документи, які нібито допомогли б йому перетнути державний кордон.

Фото: в Одесі військовий виманював хабарі у чоловіків (vppdr.gp.gov.ua)

Зловмисника затримали 2 травня після передачі документів та отримання хабара.

"Наразі затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 268 400 гривень", - уточнюють у прокуратурі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що тепер військкомати мають право надсилати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.

Також ми писали, що у Києві представники військкоматів відвідали вечірні збори дрифтерів та роздали молодим людям повістки.

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