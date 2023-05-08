Виманював хабарі. В Одесі заарештували командира відділення, який називав себе військкомом
В Одесі суд відправив під варту командира відділення однієї з військових частин. Він називав себе посадовцем військкомату і виманював хабарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону.
За інформацією правоохоронців, військовослужбовець, видаючи себе посадовцем одного з військкоматів в Одеській області, отримав 2500 доларів. Натомість він обіцяв надати військовозобов'язаному документи, які нібито допомогли б йому перетнути державний кордон.
Фото: в Одесі військовий виманював хабарі у чоловіків (vppdr.gp.gov.ua)
Зловмисника затримали 2 травня після передачі документів та отримання хабара.
"Наразі затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в сумі 268 400 гривень", - уточнюють у прокуратурі.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що тепер військкомати мають право надсилати повістки українцям незалежно від місця їхнього перебування на військовому обліку.
Також ми писали, що у Києві представники військкоматів відвідали вечірні збори дрифтерів та роздали молодим людям повістки.
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