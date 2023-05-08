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Выманивал взятки. В Одессе арестовали командира отделения, который называл себя военкомом

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Одесса, Понедельник 08 мая 2023 16:11
Выманивал взятки. В Одессе арестовали командира отделения, который называл себя военкомом Фото: в Одессе арестовали командира отделения, который называл себя военкомом (vppdr.gp.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Одессе суд отправил под стражу командира отделения одной из военных частей. Он называл себя должностным лицом военкомата и выманивал взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона.

По информации правоохранителей, военнослужащий, выдавая себя должностным лицом одного из военкоматов в Одесской области, получил 2500 долларов. Взамен он обещал предоставить военнообязанному документы, которые якобы помогли бы ему пересечь государственную границу.

Фото: в Одессе военный выманивал взятки у мужчин (vppdr.gp.gov.ua)

Злоумышленника задержали 2 мая после передачи документов и получения взятки.

"В настоящее время задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 268 400 гривен", - уточняют в прокуратуре.

Напомним, ранее стало известно, что теперь военкоматы имеют право присылать повестки украинцам независимо от места их пребывания на военном учете.

Также мы писали, что в Киеве представители военкоматов посетили вечернее собрание дрифтеров и раздали молодым людям повестки.

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