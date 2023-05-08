Выманивал взятки. В Одессе арестовали командира отделения, который называл себя военкомом

В Одессе суд отправил под стражу командира отделения одной из военных частей. Он называл себя должностным лицом военкомата и выманивал взятки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона.

По информации правоохранителей, военнослужащий, выдавая себя должностным лицом одного из военкоматов в Одесской области, получил 2500 долларов. Взамен он обещал предоставить военнообязанному документы, которые якобы помогли бы ему пересечь государственную границу.

Фото: в Одессе военный выманивал взятки у мужчин (vppdr.gp.gov.ua)

Злоумышленника задержали 2 мая после передачи документов и получения взятки.

"В настоящее время задержанному сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 268 400 гривен", - уточняют в прокуратуре.