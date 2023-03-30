Виманювали гроші у родичів військовополонених. У Рівненській колонії викрили "схему"

За даними правоохоронців, "схему" організували троє ув’язнених місцевої виправної колонії, які відбували покарання за тяжкі злочини.

"Зловмисники знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких, учасників бойових дій, і представлялись їм військовослужбовцями. Потім за гроші пропонували громадянам "допомогу" у встановленні місця перебування і стану здоров’я зниклих воїнів або навіть звільнення їх з полону", - розповіли в СБУ.

Встановлено, що вартість таких "послуг" становила від 3 до майже 100 тисяч грн, а сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей.

"Гроші просили переказувати на банківські картки знайомої одного із ув’язнених. Після отримання коштів зловмисники припиняли спілкування з потерпілим і більше не виходили з ним на зв’язок", - повідомили в СБУ.

Як з'ясували правоохоронці, шахраї підшукували своїх жертв у соцмережах, до яких приєднувались з фейкових акаунтів.

Там вони знаходили інформацію про військових, яких розшукували, і заходили у приватне листування з їхніми родичами. Під час яких застосовували маніпуляції та чинили психологічний тиск на співрозмовників.

Фото: СБУ викрила в’язнів Рівненської колонії, які виманювали гроші у родичів військовополонених (ssu.gov.ua)

Правоохоронці провели обшуки в колонії та за адресою проживання знайомої одного із в’язнів, де вилучили

мобільні телефони і планшети;

майже 2 десятки сім-карток різних мобільних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти та з яких зловмисники телефонували потерпілим;

5 банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих;

чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство). Триває розслідування.