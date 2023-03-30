UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Виманювали гроші у родичів військовополонених. У Рівненській колонії викрили "схему"

Фото: СБУ викрила в’язнів Рівненської колонії, які виманювали гроші у родичів військовополонених (ssu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У Рівненській області викрили шахрайську схему. В'язні виманювали гроші у родичів зниклих безвісти українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

За даними правоохоронців, "схему" організували троє ув’язнених місцевої виправної колонії, які відбували покарання за тяжкі злочини.

"Зловмисники знаходили в інтернеті людей, які розшукують своїх близьких, учасників бойових дій, і представлялись їм військовослужбовцями. Потім за гроші пропонували громадянам "допомогу" у встановленні місця перебування і стану здоров’я зниклих воїнів або навіть звільнення їх з полону", - розповіли в СБУ.

Встановлено, що вартість таких "послуг" становила від 3 до майже 100 тисяч грн, а сума залежала від емоційно-психологічного стану потерпілих та їхніх фінансових можливостей.

"Гроші просили переказувати на банківські картки знайомої одного із ув’язнених. Після отримання коштів зловмисники припиняли спілкування з потерпілим і більше не виходили з ним на зв’язок", - повідомили в СБУ.

Як з'ясували правоохоронці, шахраї підшукували своїх жертв у соцмережах, до яких приєднувались з фейкових акаунтів.

Там вони знаходили інформацію про військових, яких розшукували, і заходили у приватне листування з їхніми родичами. Під час яких застосовували маніпуляції та чинили психологічний тиск на співрозмовників.

Фото: СБУ викрила в’язнів Рівненської колонії, які виманювали гроші у родичів військовополонених (ssu.gov.ua)

Правоохоронці провели обшуки в колонії та за адресою проживання знайомої одного із в’язнів, де вилучили

  • мобільні телефони і планшети;
  • майже 2 десятки сім-карток різних мобільних операторів, на які були зареєстровані фейкові акаунти та з яких зловмисники телефонували потерпілим;
  • 5 банківських карток, на які надходили гроші від потерпілих;
  • чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство). Триває розслідування.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що в Київській області аферисти видурювали гроші на "потреби" ЗСУ від імені чиновників.

Додамо, раніше в Нацбанку попередили українців про нову шахрайську схему.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниРівненська областьшахраї