Выманивали деньги у родственников военнопленных. В Ровенской колонии разоблачили "схему"

По данным правоохранителей, "схему" организовали трое заключенных местной исправительной колонии, отбывавшие наказание за тяжкие преступления.

"Злоумышленники находили в интернете людей, которые разыскивают своих близких, участников боевых действий, и представлялись им военнослужащими. Затем за деньги предлагали гражданам "помощь" в установлении места пребывания и состояния здоровья пропавших воинов или даже освобождения их из плена", - рассказали в пресс-службе. в СБУ.

Установлено, что стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 100 тысяч грн, а сумма зависела от эмоционально-психологического состояния пострадавших и их финансовых возможностей.

"Деньги просили переводить на банковские карточки знакомой одного из заключенных. После получения средств злоумышленники прекращали общение с потерпевшим и больше не выходили с ним на связь", - сообщили в СБУ.

Как выяснили правоохранители, мошенники подыскивали своих жертв в соцсетях, к которым присоединялись из фейковых аккаунтов.

Там они находили информацию о разыскиваемых военных и заходили в частную переписку с их родственниками. Во время которых применяли манипуляции и оказывали психологическое давление на собеседников.

Фото: СБУ разоблачила заключенных Ровенской колонии, которые выманивали деньги у родственников военнопленных (ssu.gov.ua)

Правоохранители провели обыски в колонии и по адресу проживания знакомого одного из заключенных, где изъяли

мобильные телефоны и планшеты;

почти 2 десятка сим-карт разных мобильных операторов, на которые были зарегистрированы фейковые аккаунты и из которых злоумышленники звонили потерпевшим;

5 банковских карточек, на которые поступали деньги от потерпевших;

черновые записи с подтверждениями незаконной деятельности.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество). Продолжается расследование.