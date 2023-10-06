Контррозвідка Служби безпеки України провела багатоетапну спецоперацію під час якої вивела з території невизнаного Придністров’я й затримала в Одеській області російського агента-спецназівця "Скіфа".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Подробиці операції
Затриманий мав завдання - створити агентурну мережу на півдні України. Для цього він намагався дистанційно вербувати мешканців Одеської області, у тому ж числі й місцевих правоохоронців.
Для того, щоб вивести злочинця на територію України, контррозвідники СБУ ввели в поле його зору співробітницю СБУ й створили умови щодо її "згоди" на співпрацю з терористами.
"За сценарієм української спецслужби, зловмисник приїхав на Одещину, щоб особисто завербувати "кандидатку". Оперативна комбінація СБУ дозволила поетапно задокументувати злочинні дії російського агента і затримати його "на гарячому", - пише пресслужба.
Фото: Виманили з Придністров'я "приманкою". СБУ провела операцію по затримці агента ФСБ (ssu.gov.ua)
Що відомо про агента
Згідно з даними слідства, поплічником ворога виявився громадянин України, який на початку 90-х виїхав до Молдови, бе брав участь у війні на боці бойовиків так званої "ПМР".
Пізніше він став снайпером в складі підконтрольного російським терористам підрозділу "внутрішніх військ Придністров'я". Через деякий час фігурант отримав "підвищення" та був призначений командиром групи 17-го загону спецпризначення "Едельвейс" МВС Росії.
Перебуваючи в лавах російського спецназу - брав участь в бойових діях на території Дагестану й Чечні.
У 2014 році прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь країни-терориста Росії. Після цього його було оголошено у розшук правоохоронцями. Аби уникнути правосуддя агент втік до фейкового "ПМР", де у 2019 році був завербований Сергієм Затикою та Денисом Марусіком - представниками місцевого "МДБ".
"Тоді він отримав оперативний псевдонім "Скіф", пройшов інструктаж, а вже у 2023 році приступив до виконання ворожих завдань. Серед пріоритетних напрямків його розвідувально-підривної діяльності був збір розвідданих про дислокацію та переміщення Сил оборони у прифронтових районах на півдні України", - пише пресслужба.
Зокрема агент планував здобути інформацію про особливості роботи та переліку основних завдань, які виконують українські воїни в регіоні.
Що загрожує агенту
Відповідно до ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, злочинцю загрожує довічне ув'язнення. Наразі він перебуває під вартою.
Також тривають заходи щодо притягнення до відповідальності "кураторів" агента.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що в розвідці розкрили подробиці операції під час якої вдалось переманити на бік України російського пілота. Військовий перегнав до нашої країни гелікоптер Мі-8 у межах спецоперації під кодовою назвою "Синиця".
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