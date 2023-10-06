Выманили из Приднестровья "приманкой". СБУ провела операцию по задержанию агента ФСБ

Подробности операции

Задержанный имел задачу - создать агентурную сеть на юге Украины. Для этого он пытался дистанционно вербовать жителей Одесской области, в том же числе и местных правоохранителей.

Для того чтобы вывести преступника на территорию Украины, контрразведчики СБУ ввели в поле его зрения сотрудницу СБУ и создали условия для ее "согласия" на сотрудничество с террористами.

"По сценарию украинской спецслужбы, злоумышленник приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать "кандидатку". Оперативная комбинация СБУ позволила поэтапно задокументировать преступные действия российского агента и задержать его "на горячем", - пишет пресс-служба.

Фото: Выманили из Приднестровья "приманкой". СБУ провела операцию по задержке агента ФСБ (ssu.gov.ua)

Что известно об агенте

Согласно данным следствия, пособником врага оказался гражданин Украины, который в начале 90-х выехал в Молдову, где участвовал в войне на стороне боевиков так называемой "ПМР".

Позже он стал снайпером в составе подконтрольного российским террористам подразделения "внутренних войск Приднестровья". Через некоторое время фигурант получил "повышение" и был назначен командиром группы 17-го отряда спецназначения "Эдельвейс" МВД России.

Находясь в рядах российского спецназа - участвовал в боевых действиях на территории Дагестана и Чечни.

В 2014 году прибыл в Одессу для совершения массовых беспорядков в пользу страны-террориста России. После этого он был объявлен в розыск правоохранителями. Чтобы избежать правосудия агент сбежал в фейковую "ПМР", где в 2019 году был завербован Сергеем Затыкой и Денисом Марусиком - представителями местного "МГБ".

"Тогда он получил оперативный псевдоним "Скиф", прошел инструктаж, а уже в 2023 году приступил к выполнению вражеских задач. Среди приоритетных направлений его разведывательно-подрывной деятельности был сбор разведданных о дислокации и перемещении Сил обороны в прифронтовых районах на юге Украины", - пишет пресс-служба.

В частности агент планировал получить информацию об особенностях работы и перечне основных задач, которые выполняют украинские воины в регионе.

Что грозит агенту

Согласно ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения, преступнику грозит пожизненное заключение. Сейчас он находится под стражей.

Также продолжаются мероприятия по привлечению к ответственности "кураторов" агента.