Виманили понад мільйон гривень. У Києві викрили ще один фейковий call-центр

Столичні правоохоронці та кіберполіція викрили шахрайський call-центр, який знаходився у одному з офісних приміщень на вулиці Євгена Коновальця, що у Печерському районі Києва.

В офісі поліція виявила 17 працівників так званого call-центру та 25 облаштованих робочих місць. Аферисти телефонували громадянам та виманювали у них гроші під виглядом інвестицій у фейкові проєкти. Шахраї ошукали людей на понад мільйон гривень.

Під час обшуків правоохоронці знайшли 29 одиниць комп’ютерної техніки, 33 мобільні телефони, планшет, леджер (гаманець для криптоактивів), слоти для сім карток та "чорнові" записи.

За даним фактом поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 3 ст. 190 ККУ. Шахраям загрожує до 8 років в'язниці.

Фото: у Києві викрили фейковий call-центр (kyiv.npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше у Дніпрі викрили call-центр, який обікрав близько 18 тисяч громадян Казахстану.

Також СБУ ліквідували дві шахрайські схеми у Київській та Вінницькій областях. Їх учасники виманювали гроші у військових та їхніх родин.

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