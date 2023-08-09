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Выманили более миллиона гривен. В Киеве разоблачили еще один фейковый call-центр

Фото: в Киеве разоблачили фейковый call-центр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Мошенники создали фейковый call-центр, чтобы выманивать деньги под видом инвестиций. Их "офис" размещался в центре Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Столичные правоохранители и киберполиция разоблачили мошеннический call-центр, который находился в одном из офисных помещений на улице Евгения Коновальца в Печерском районе Киева.

В офисе полиция обнаружила 17 работников так называемого call-центра и 25 обустроенных рабочих мест. Аферисты звонили гражданам и выманивали у них деньги под видом инвестиций в фейковые проекты. Мошенники выманили более миллиона гривен.

Во время обысков правоохранители обнаружили 29 единиц компьютерной техники, 33 мобильных телефона, планшет, леджер (кошелек для криптоактивов), слоты для семь карт и "черновые" записи.

По данному факту полиция Киева возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 190 УК. Мошенникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Фото: в Киеве разоблачили фейковый call-центр (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Днепре разоблачили call-центр, обокравший около 18 тысяч граждан Казахстана.

Также СБУ ликвидировали две мошеннические схемы в Киевской и Винницкой областях. Их участники выманивали деньги у военных и их семей.

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