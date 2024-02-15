Виманили 45 млн гривень під приводом продажу дронів для ЗСУ: поліція викрила банду

"За результатом моніторингу пропозицій з продажу БпЛА 92 потерпілих перерахувало шахраям понад 45 мільйонів гривень. Серед ошуканих - громадяни з усіх регіонів України різного віку й професій, яких обʼєднало бажання допомогти українським військовим", - пише пресслужба.

"Схему" організували дві жінки, які й раніше користувались надзвичайними ситуаціями в Україні для ошукування громадян. Під час блекаутів вони продали, однак не поставили 40 одиниць Starlink.

"За даними провадженням у 2023 році слідчі Нацполіції вже оголосили їм про підозри і скерували обвинувальні акти в суд. Після цього зловмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб Збройних сил України", - відзначає пресслужба.

В лютому правоохоронці провели 7 обшуків за місцем проживання фігурантів на території Києва, Одеської та Волинської областей.

Майно підозрюваних вартістю більше ніж 4,5 млн гривень й 28,6 млн гривень на банківських рахунках були заарештовані.

Фото: поліція викрила банду, яка ошукувала людей під приводом продажу дронів для ЗСУ (t.me/UA_National_Police)