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Виманили 45 млн гривень під приводом продажу дронів для ЗСУ: поліція викрила банду

Фото: поліція викрила банду, яка ошукувала людей під приводом продажу дронів для ЗСУ (t.me/UA_National_Police)
Автор: Сергій Пишкін

Правоохоронці затримали банду, яка ошукала українців більш ніж на 45 млн гривень під приводом продажу дронів для Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

"За результатом моніторингу пропозицій з продажу БпЛА 92 потерпілих перерахувало шахраям понад 45 мільйонів гривень. Серед ошуканих - громадяни з усіх регіонів України різного віку й професій, яких обʼєднало бажання допомогти українським військовим", - пише пресслужба. 

"Схему" організували дві жінки, які й раніше користувались надзвичайними ситуаціями в Україні для ошукування громадян. Під час блекаутів вони продали, однак не поставили 40 одиниць Starlink. 

"За даними провадженням у 2023 році слідчі Нацполіції вже оголосили їм про підозри і скерували обвинувальні акти в суд. Після цього зловмисниці не поставили понад 600 дронів різного типу для потреб Збройних сил України", - відзначає пресслужба. 

В лютому правоохоронці провели 7 обшуків за місцем проживання фігурантів на території Києва, Одеської та Волинської областей. 

Майно підозрюваних вартістю більше ніж 4,5 млн гривень й 28,6 млн гривень на банківських рахунках були заарештовані.

 

Фото: поліція викрила банду, яка ошукувала людей під приводом продажу дронів для ЗСУ (t.me/UA_National_Police)

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Миколаївській області спіймали поплічника росіян, який переховувався від СБУ більше року.

Також нещодавно у Харкові затримали зрадника, який наводив російські ракети на місто та намагався "злити" локації української ППО.

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