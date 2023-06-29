Вимагають викуп за звільнення: у Херсонській області окупанти арештовують підприємців

У тимчасово окупованих Нижніх Сірогозах у Херсонській області росіяни арештовують підприємців та заможних мешканців, щоб вимагати у їхніх родичів викуп за звільнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

"На тимчасово окупованій території України військовослужбовці ЗС РФ використовують окупаційний режим для власного збагачення", - написала Маляр.

За її словами, на тимчасово окупованих територіях російські військові під приводом нібито контррозвідувальних заходів арештовують місцевих, переважно з-поміж підприємців та інших заможних мешканців. Формально їх звинувачують у можливій співпраці з силами із Силами оборони України.

За звільнення затриманих вони вимагають значні суми грошей від їхніх родичів чи близьких.

Зокрема, у населеному пункті Нижні Сірогози Херсонської області станом на початок цього тижня окупанти арештували близько сотні громадян.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, російські війська окупували Херсонську область у перші тижні війни. Українським захисникам вдалося звільнити правобережну частину регіону від ворога лише наприкінці осені 2022 року.

При цьому лівобережжя Херсонської області ще залишається під контролем РФ. Звідти росіяни постійно обстрілюють населені пункти правобережжя, внаслідок чого гинуть мирні жителі.

А українці на окупованій частині області страждають від терору загарбників. Зокрема, росіяни грабують місцеве населення, арештовують, катують та примушують отримувати паспорт РФ.

Наприклад, у Генічеську Херсонської області окупанти примусово утримують у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції громадян з проукраїнською позицією.