ua ru
Сб, 03 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти у Генічеську утримують у підвалах місцевих жителів із проукраїнською позицією

Новость на русском →
Субота 03 червня 2023 20:19
Окупанти у Генічеську утримують у підвалах місцевих жителів із проукраїнською позицією Ілюстративне фото: Окупанти у Генічеську утримують у підвалах місцевих жителів із проукраїнською позицією (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України. Зокрема, порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ у Facebook.

Зокрема, у Генічеську Херсонської області окупанти примусово утримують у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції громадян України з проукраїнською позицією.

Злочини окупантів на захоплених територіях

На тимчасово окупованих територіях російські військові вчиняють воєнні злочини проти українських громадян. Зокрема, піддають їх тортурам, відбирають майно та вбивають.

Так, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області "кадировці" постійно п'ють та знущаються з цивільного населення.

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях зростає кількість злочинів, скоєних представниками ПВК "Вагнера". Силовикам, яких завезли на окуповані території із Росії, не вдається їх контролювати.

Нещодавно російські загарбники повісили чоловіка в окупованому Сватівському районі Луганської області за його проукраїнську позицію.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область Генштаб ВСУ Війна Росії проти України
NEWS
Нічний тариф. У чому особливості та як заощадити на сплаті за світло
Нічний тариф. У чому особливості та як заощадити на сплаті за світло
DAILY
Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області