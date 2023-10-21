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Вимагають від ВНЗ "волонтерів". Окупанти вербують студентів для пропаганди, - ЦНС

Фото: росіяни використовують студентів ТОТ для попаганди (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти вимагають від "ВН3" на тимчасово окупованих територіях надати "волонтерів" для пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

За даними центру, росіяни планують провести "міжнародний молодіжний форум", в якому мають взяти участь "волонтери" з тимчасово окупованих територій.

Захід, за даними ЦНС, спрямований на посилення пропаганди та імітацію підтримки міжнародної спільноти варварської політики режиму російського диктатора Володимира Путіна напередодні "виборів" у РФ.

Попередньо туди звезуть студентів з Північної Кореї, Китаю, Білорусі та інших, лояльних до режиму РФ, країн.

Проте найбільша кількість учасників буде саме з РФ та тимчасово окупованих територій України.  

"Центр набору "волонтерів" з окупованих територій відкритий у Мелітополі, але, за інформацією від підпілля, охочих небагато", - пояснили в центрі.

Через це окупаційна адміністрація поставила вимогу перед місцевими "ВУЗами" надати списки «волонтерів» в кращих традиціях Кремля.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях України

Нагадаємо, вчора ми повідомляли, що окупанти перевіряють телефони учнів на наявність українських додатків.

У ЦНС також повідомляли, що "віджате" в українців житло окупанти передають колаборантам.

Окрім того, військові РФ вилучають комплекти супутникового телебачення у мешканців тимчасово окупованих територій України.Таким чином ворог блокує доступ до правди, аби збільшити інформаційну блокаду регіону й занурити місцевих мешканців в болото російської пропаганди.

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