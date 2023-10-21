Требуют от вузов "волонтеров". Оккупанты вербуют студентов для пропаганды, - ЦНС

По данным центра, россияне планируют провести "международный молодежный форум", в котором должны принять участие "волонтеры" с временно оккупированных территорий.

Мероприятие, по данным ЦНС, направлено на усиление пропаганды и имитацию поддержки международного сообщества варварской политики режима российского диктатора Владимира Путина накануне "выборов" в РФ.

Предварительно туда свезут студентов из Северной Кореи, Китая, Беларуси и других, лояльных к режиму РФ, стран.

Однако наибольшее количество участников будет именно из РФ и временно оккупированных территорий Украины.

"Центр набора "волонтеров" с оккупированных территорий открыт в Мелитополе, но, по информации от подполья, желающих немного", - пояснили в центре.

Поэтому оккупационная администрация потребовала перед местными "ВУЗами" предоставить списки "волонтеров" в лучших традициях Кремля.

Ситуация на временно оккупированных территориях Украины

Напомним, вчера мы сообщали, что оккупанты проверяют телефоны учащихся на наличие украинских приложений.

В ЦНС также сообщали, что "отжатое" у украинцев жилье кафиры передают коллаборантам.

Кроме того, военные РФ изымают комплекты спутникового телевидения у жителей временно оккупированных территорий Украины. Таким образом, враг блокирует доступ к правде, чтобы увеличить информационную блокаду региона и погрузить местных жителей в болото российской пропаганды.

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